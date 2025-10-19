WhatsApp po prostu zablokuje takie konta

Jeśli korzystacie z WhatsAppa lub Telegrama, to prawdopodobnie nie raz i nie dwa dostaliście wiadomość z nieznanego konta. To niestety już standard. Jesteśmy atakowani spamem wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Jednak firma Meta wymyśliła sposób, jak to ograniczyć. Prosty, a jednocześnie sprytny.

WhatsApp na wojnie ze spamem

Pomysł jest niezwykle prosty. WhatsApp zamierza wprowadzić limit wiadomości bez odpowiedzi, które będzie można wysłać do nieznanych użytkowników. Jeśli ktoś będzie spamował i wszyscy będą go ignorowali, co zazwyczaj się dzieje, to szybko straci możliwość wysyłania kolejnych wiadomości.

Jeszcze nie wiadomo, jaki dokładnie będzie limit wiadomości. Natomiast każdy użytkownik, który będzie się do niego zbliżał, zostanie o tym poinformowany. Dowie się też, ile jeszcze wiadomości może wysłać, zanim taka możliwość zostanie mu zablokowana.

Meta zapewnia, że limit nie będzie dotyczył zwykłych użytkowników. W ich ocenie nikt nie powinien go przekroczyć. Ograniczenie ma uderzyć bezpośrednio w spamerów, więc to oni mają powody do zmartwień.

Czy rozwiąże to problem? Na pewno nie w 100 procentach. Oszuści i spamerzy będą mogli po prostu zakładać kolejne konta. Czy będzie to dla nich upierdliwe? Na pewno. Chociaż problemu to nie rozwiąże, to powinno przynajmniej w jakimś stopniu ograniczyć spam na WhatsAppie. To coś, o co warto walczyć.