Ale mObywatela to ty szanuj. Niebawem podbój Europy

Europejski portfel tożsamości cyfrowej coraz bliżej realizacji w Polsce

Do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów trafił w połowie października projekt nowelizacji ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw. Głównym celem nowelizacji jest ustanowienie europejskiego portfela tożsamości cyfrowej, który umożliwi obywatelom bezpieczne potwierdzanie tożsamości, przechowywanie i wymianę dokumentów elektronicznych oraz cyfrowy dostęp do usług publicznych i prywatnych zarówno w Polsce, jak i w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.​

Zgodnie z unijnymi regulacjami, każde państwo członkowskie ma obowiązek zapewnić do 2026 roku wszystkim osobom fizycznym i prawnym środek identyfikacji elektronicznej oraz związane z nim dodatkowe usługi, systemy i rejestry. Kluczowe zastrzeżenie dotyczy dobrowolności – korzystanie z europejskiego portfela tożsamości cyfrowej nie będzie obowiązkowe.​

Użytkownicy będą mogli wykorzystywać polską aplikację do potwierdzania tożsamości poza granicami kraju – na przykład podczas meldowania się w hotelu w innym państwie UE, wynajmowania samochodu czy otwierania konta bankowego.​

Darmowy podpis kwalifikowany dla obywateli

Jedną z najważniejszych zmian przewidzianych w nowelizacji ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej jest wprowadzenie darmowych kwalifikowanych podpisów elektronicznych dla osób fizycznych. Podpis ten będzie dostępny wyłącznie do celów prywatnych i umożliwi obywatelom podpisywanie dokumentów o mocy prawnej równoważnej z podpisem własnoręcznym w całej Unii Europejskiej. Funkcjonalność ta zostanie zintegrowana z nową wersją aplikacji mObywatel.​

