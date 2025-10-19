Ale mObywatela to ty szanuj. Niebawem podbój Europy
Aplikacja mObywatel ma stać się polskim reprezentantem europejskiego portfela tożsamości cyfrowej. Nowa wersja aplikacji, która ma zadebiutować w listopadzie 2026 roku, zostanie dostosowana do wymogów rozporządzenia eIDAS 2.0.
Europejski portfel tożsamości cyfrowej coraz bliżej realizacji w Polsce
Do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów trafił w połowie października projekt nowelizacji ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw. Głównym celem nowelizacji jest ustanowienie europejskiego portfela tożsamości cyfrowej, który umożliwi obywatelom bezpieczne potwierdzanie tożsamości, przechowywanie i wymianę dokumentów elektronicznych oraz cyfrowy dostęp do usług publicznych i prywatnych zarówno w Polsce, jak i w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Zgodnie z unijnymi regulacjami, każde państwo członkowskie ma obowiązek zapewnić do 2026 roku wszystkim osobom fizycznym i prawnym środek identyfikacji elektronicznej oraz związane z nim dodatkowe usługi, systemy i rejestry. Kluczowe zastrzeżenie dotyczy dobrowolności – korzystanie z europejskiego portfela tożsamości cyfrowej nie będzie obowiązkowe.
Użytkownicy będą mogli wykorzystywać polską aplikację do potwierdzania tożsamości poza granicami kraju – na przykład podczas meldowania się w hotelu w innym państwie UE, wynajmowania samochodu czy otwierania konta bankowego.
Darmowy podpis kwalifikowany dla obywateli
Jedną z najważniejszych zmian przewidzianych w nowelizacji ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej jest wprowadzenie darmowych kwalifikowanych podpisów elektronicznych dla osób fizycznych. Podpis ten będzie dostępny wyłącznie do celów prywatnych i umożliwi obywatelom podpisywanie dokumentów o mocy prawnej równoważnej z podpisem własnoręcznym w całej Unii Europejskiej. Funkcjonalność ta zostanie zintegrowana z nową wersją aplikacji mObywatel.
To od kiedy mObywatel przyda się też podczas wyjazdów?
Rozporządzenie eIDAS 2.0 weszło w życie 20 maja 2024 roku. Planowany termin przyjęcia projektu nowelizujących ustaw przez Radę Ministrów to drugi kwartał 2026 roku. Państwa członkowskie UE mają 24 miesiące od przyjęcia aktów wykonawczych na wdrożenie portfeli tożsamości cyfrowej. Pięć aktów wykonawczych określających zasady dotyczące podstawowych funkcji i certyfikacji portfeli zostało przyjętych 28 listopada 2024 roku.