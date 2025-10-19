Obliczyli, kiedy zakończy się życie na Ziemi. Znamy wynik

W tym celu naukowcy z NASA oraz Uniwersytetu w Toho wykorzystali bardzo wydajny superkomputer do obliczenia, kiedy życie na Ziemi nie będzie już możliwe. Wynik może zaskakiwać.

Kiedy zakończy się życie na Ziemi?

Według obliczeń superkomputera nastąpi to w roku 1,000,002,021. Tak, mowa o roku miliardowym, gdzie aktualnie mamy 2025. Można zatem powiedzieć, że mamy jeszcze sporo czasu. Okazuje się, że nie do końca. Naukowcy obliczyli, kiedy zakończy się jakiekolwiek życie na nasze planecie, a nie kiedy będzie ona niezdatna do życia dla ludzi.

W wyznaczonym roku warunki na Ziemi staną się tak ekstremalne, że nie będzie możliwe żadne życie, nawet najbardziej odpornych organizmów. Głównym winowajcą będzie Słońce, przez które dojdzie do ekstremalnych temperatur, znacznego pogorszenia jakości powietrza, braków w tlenie i wysokiego promieniowania.

Nie oznacza to, że do tego czasu na Ziemi będą ludzie. Nasze życie prawdopodobnie zakończy się dużo, dużo wcześniej. Naukowcy sami to podkreślają, chociaż jednocześnie nie podają konkretnej daty, kiedy ludzkość nie będzie w stanie dłużej żyć na naszej planecie. Nie wiemy, ile mamy jeszcze czasu, ale jedno jest pewne — z każdym dniem jest go coraz mniej.