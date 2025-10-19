Polskich wiatraków nie będzie. Duńczycy rezygnują ze Szczecina

To miał być ponad 1000 miejsc pracy

Zakład, który miał powstać na Skolwinie w północnej części miasta i zatrudniać ponad tysiąc osób, nie zostanie uruchomiony w planowanym na 2026 rok terminie. Powodem wstrzymania projektu jest dramatyczny spadek popytu na morską energetykę wiatrową w Europie, który nie spełnił początkowych prognoz koncernu.

Jak poinformował Financial Times, europejski sektor offshore zmaga się z szeregiem strukturalnych problemów: rosnącymi kosztami materiałów i realizacji projektów (wzrost o 30-40 proc. w ciągu ostatnich dwóch lat), wysokimi stopami procentowymi znacząco podnoszącymi koszty finansowania, wąskimi gardłami w łańcuchach dostaw oraz opozycją polityczną w kluczowych rynkach.​

Branża morskiej energetyki wiatrowej, która przez dekadę dynamicznie obniżała koszty produkcji energii o ponad 60 proc., od 2021 roku przeżywa odwrócenie tego trendu – koszty LCOE (uśredniony jednostkowy koszt wytwarzania energii) wzrosły aż o 50 proc. Ta nagła zmiana sprawiła, że wiele projektów offshore stało się znacznie mniej rentownych, a niektóre kraje – w tym Dania i Niemcy – nie znalazły oferentów w swoich aukcjach na morskie farmy wiatrowe w ostatnich miesiącach.​

Zmiana planów u progu wiatrowej rewolucji w Polsce

Paradoksalnie, decyzja Vestas zapada w momencie, gdy Polska intensywnie rozwija swoją pierwszą morską farmę wiatrową Baltic Power – wspólne przedsięwzięcie Orlenu i kanadyjskiego Northland Power o wartości 4,7 mld euro. Farma, która ma rozpocząć działalność w 2026 roku, będzie składać się z 76 turbin o mocy 15 MW każda i pokryje około 3 proc. krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną. Co istotne, gondole do tych turbin są produkowane w działającej już fabryce Vestas w Szczecinie na Ostrowie Brdowskim, uruchomionej w styczniu 2025 roku.​