MOVA szturmem rusza na Polski rynek. MOBIUS 60 to dopiero początek

Mamy tu do czynienia z naprawdę potężnym robotem sprzątającym. Oferuje on moc ssącą na poziomie aż 30 000 Pa, czyli typową dla odkurzaczy ręcznych, a nie robotów. Tym samym nawet najbardziej wymagający dywan nie będzie problemem. Znajdziemy w nim także zestaw trzech padów mopujących, które dzięki obecności grzałki oferują opcję auto suszenia z temperaturą 100 stopni Celsjusza. Na uwagę zasługuje także możliwość pokonywania wysokich, podwójnych progów do 8 cm w systemie 5 + 3 cm. Zwieńczeniem jest natomiast zaawansowany system autoczyszczenia, dzięki któremu można zapomnieć o serwisowaniu odkurzacza na długi czas.

Dalsza część tekstu pod wideo

MOVA MOBIUS 60 to nie wszystko

Na uwagę zasługuje także MOVA Z60 Ultra Roller Complete, czyli robot z funkcją zaawansowanego mopa. Ten oferuje 12 dysz spryskiwania, dzięki czemu jest ono oszczędne i równomierne, oraz moc ssącą 28 000 Pa. Najciekawiej jednak prezentuje się system wysuwanego wałka i szczotki bocznej, dzięki któremu posprzątamy także przy listwach. Natomiast kiedy wjedziemy na dywan, to wałek automatycznie się podnosi o 14 mm i całość działa jak standardowy odkurzacz.

MOVA M50 Ultra to natomiast sprzęt dla osób, które wolą wziąć sprawy w swoje ręce. Jest to mop, który oferuje robotyczne ramię ze ściągaczką wody. Jednak największe wrażenie robi to, że kładzie się on praktycznie na płask, pozwalając na swobodne wjechanie nim pod meble. Dodatkowo system autosterylizacji sprawia, że nie ma mowy o rozwijaniu się na nim grzybów, ani bakterii.

MOVA G70 Station jest natomiast pierwszym odkurzaczem ręcznym marki. Waży on 1,93 kg i pozwala aż na 90 minut pracy na jednym ładowaniu. Po niej można go odstawić na stację ładowania. Ta oferuje także opcję czyszczenia, gdzie śmieci są przesypywane z 0,5-litrowego zbiornika do 3 litrowego worka.

Nie tylko sprzątanie

MOVA ViAX 300 i LiDAX Ultra 2000 to roboty koszące, które różnią się głównie zasięgiem: pierwszy jest dedykowany trawnikom do 300 metrów kwadratowych, a drugi takim, które mają aż do 2000 metrów kwadratowych. Obydwa wykorzystują technologię LiDAR. Nie potrzebują więc ograniczników i same potrafią się uczyć terenu: ot, wystarczy je puścić na trawnik.

Skoro trawnik już się wykosił, to czas na grill. MOVA IG20 Pro to inteligentny grill elektryczny, który pozwala smażyć, piec, grillować i suszyć. Osiąga on do 260 stopni Celsjusza, oraz oferuje powierzchnię 36 × 23 cm, czy jak obiecuje producent: zmieści na sobie do 6 steków.

MOVA Master 10 to natomiast zaawansowana suszarka do włosów, która chroni je przed zniszczeniem podczas procesu suszenia, pozwalając zarazem na ich stylizację. A wszystko to w niezwykle lekkim urządzeniu, które waży jedyne 292 gramów.