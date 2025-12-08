Sprzęt

Lidl zrobi Ci lodu. Tak tanio jeszcze nie było, ale Biedronka lepsza

Chociaż już za chwilę wystarczy do tego balkon, Lidl kusi Polaków niecodzienną propozycją. Robi ich 9 w 9 minut, a jeśli wystarczy mały lód, ogarnie temat w zaledwie 7 minut. Biedronka jednak lepsza.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 17:32
2
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
Lidl zrobi Ci lodu. Tak tanio jeszcze nie było, ale Biedronka lepsza

Kostkarka do lodu SilverCrest

Już 18 grudnia do oferty promocyjnej stacjonarnych sklepów Lidl trafi murowany hit. Mowa o kostkarce do lodu SilverCrest, o mocy 105 watów, która przygotuje dla nas kostki lodu o charakterystycznym, znanym z lokali gastronomicznych kształcie naparstka.

Dalsza część tekstu pod wideo

Do wyboru mamy dwa tryby pracy. W pierwszym urządzenie przygotowuje w 9 minut pełne 9 kostek lodu, w drugim czas produkcji skraca się do zaledwie 7 minut, ale kostki są mniejsze. Dobowa wydajność urządzenia to aż 11-12 kg lodu, a komora na kostki ma pojemność aż 800 gramów.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Kostkarka do lodu TCL ICE B9
Kostkarka do lodu TCL ICE B9
0 zł
569 zł - najniższa cena
Kup teraz 569 zł
Kostkarka do lodu GASTRONOMA 18620001
Kostkarka do lodu GASTRONOMA 18620001
0 zł
779 zł - najniższa cena
Kup teraz 779 zł
Kostkarka do lodu GÖTZE & JENSEN IM901X
Kostkarka do lodu GÖTZE & JENSEN IM901X
-36.41 zł
836.4 zł - najniższa cena
Kup teraz 799.99 zł
Advertisement
Lidl zrobi Ci lodu. Tak tanio jeszcze nie było, ale Biedronka lepsza
To może być Twoja idylla, wszystko za sprawą najnowszej promocji Lidla

Jeśli zależy nam na atrakcyjnej krystalizacji wody i przezroczystych kostkach, należy użyć przegotowanej, a następnie ostudzonej wody. Szerokość zaledwie 25,3 cm sprawia, że sprzęt łatwo można zmieścić na blacie kuchennym, pamiętać jednak należy, by nie zasłaniać wentylatora sprężarki umieszczonego z prawej strony urządzenia.

Inni chcą 600 zł, a w Lidlu zaledwie 299 zł

Kostkarki do lodu nie są nową kategorią produktów, mamy je na rynku od lat. Sęk jednak w tym, że inni producenci potrafią słono liczyć sobie za tego typu sprzęt. Nawet na Biedronka Home nie brakuje urządzeń z za 600-700 zł. I tym milsza jest promocja Biedronki obniżająca cenę urządzenia SilverCrest z 379 do zaledwie 299 zł. Oferta obowiązywać będzie od czwartku 18 grudnia.

Lidl zrobi Ci lodu. Tak tanio jeszcze nie było, ale Biedronka lepsza
Kostkarka do lodu SilverCrest 105 W

Biedronka robi lód jeszcze lepiej

Z dziennikarskiego obowiązku muszę jednak zauważyć, że niekoniecznie jest to najkorzystniejsza na tę chwilę oferta, bowiem nie czekając na nową promocję Lidla można też znaleźć na Biedronka Home urządzenie marki Hoffen o mocy aż 140 W.  Tutaj cena została obniżona z 499 zł również do 299 zł, a wyższa moc pozwala na uzyskanie kostek nawet już po 6 minutach.

Lidl zrobi Ci lodu. Tak tanio jeszcze nie było, ale Biedronka lepsza

Ta promocja obowiązuje do 28 grudnia lub do wyczerpania zapasów.

Kostkarka do lodu Hoffen, 170 W, 1,4 l, czarna
Image
telepolis
biedronka Lidl gazetka lidla promocja lidl Promocja Biedronka kostkarka
Zródła zdjęć: Biedronka, Lidl
Źródła tekstu: Lidl, Biedronka, oprac. wł