Lidl zrobi Ci lodu. Tak tanio jeszcze nie było, ale Biedronka lepsza

Kostkarka do lodu SilverCrest

Już 18 grudnia do oferty promocyjnej stacjonarnych sklepów Lidl trafi murowany hit. Mowa o kostkarce do lodu SilverCrest, o mocy 105 watów, która przygotuje dla nas kostki lodu o charakterystycznym, znanym z lokali gastronomicznych kształcie naparstka.

Dalsza część tekstu pod wideo

Do wyboru mamy dwa tryby pracy. W pierwszym urządzenie przygotowuje w 9 minut pełne 9 kostek lodu, w drugim czas produkcji skraca się do zaledwie 7 minut, ale kostki są mniejsze. Dobowa wydajność urządzenia to aż 11-12 kg lodu, a komora na kostki ma pojemność aż 800 gramów.

To może być Twoja idylla, wszystko za sprawą najnowszej promocji Lidla

Jeśli zależy nam na atrakcyjnej krystalizacji wody i przezroczystych kostkach, należy użyć przegotowanej, a następnie ostudzonej wody. Szerokość zaledwie 25,3 cm sprawia, że sprzęt łatwo można zmieścić na blacie kuchennym, pamiętać jednak należy, by nie zasłaniać wentylatora sprężarki umieszczonego z prawej strony urządzenia.

Inni chcą 600 zł, a w Lidlu zaledwie 299 zł

Kostkarki do lodu nie są nową kategorią produktów, mamy je na rynku od lat. Sęk jednak w tym, że inni producenci potrafią słono liczyć sobie za tego typu sprzęt. Nawet na Biedronka Home nie brakuje urządzeń z za 600-700 zł. I tym milsza jest promocja Biedronki obniżająca cenę urządzenia SilverCrest z 379 do zaledwie 299 zł. Oferta obowiązywać będzie od czwartku 18 grudnia.

Biedronka robi lód jeszcze lepiej

Z dziennikarskiego obowiązku muszę jednak zauważyć, że niekoniecznie jest to najkorzystniejsza na tę chwilę oferta, bowiem nie czekając na nową promocję Lidla można też znaleźć na Biedronka Home urządzenie marki Hoffen o mocy aż 140 W. Tutaj cena została obniżona z 499 zł również do 299 zł, a wyższa moc pozwala na uzyskanie kostek nawet już po 6 minutach.