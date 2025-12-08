To idealna okazja żeby zrezygnować z kupowania napojów. SODASTREAM Terra jest w świetnej promocji

Kupowanie wody butelkowanej lub napojów powoli mija się z celem. Nie dość, że jest to ciężkie, to jeszcze butelki podlegają kaucji. Oczywiście te ze specjalnym oznaczeniem. Oczywiście, tych w sklepach jest jak na razie jak na lekarstwo, jednak z czasem będą tylko takie. Co jednak z osobami, które piją napoje, albo wolą wodę gazowaną? Tu rozwiązaniem może być saturator.

SODASTREAM Terra

SODASTREAM Terra to saturator, który kupimy w zestawie z nabojem CO2, który pozwoli nam zgazować do 60 litrów wody, lub napojów. Oczywiście zależnie od tego, czy wolimy lekko, średnio, czy mocno gazowane. W zestawie dostajemy także trzy butelki: dwie o pojemności 1 litra, oraz jedną 0,5 litrową. A wszystko to za jedyne 219,99 zł. Dodatkowo wymiana naboju kosztuje 49,99 zł, co w przeliczeniu na zgrzewki wody gazowanej daje nam 1,25 zł za półtoralitrową butelkę. Oszczędność jest więc niepodważalna.