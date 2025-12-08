Sprzęt

To idealna okazja żeby zrezygnować z kupowania napojów. SODASTREAM Terra jest w świetnej promocji

A dokładniej sam saturator i zestaw 3 wielorazowych butelek. Mamy więc zestaw dla trójosobowej rodziny.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 15:01
1
Kupowanie wody butelkowanej lub napojów powoli mija się z celem. Nie dość, że jest to ciężkie, to jeszcze butelki podlegają kaucji. Oczywiście te ze specjalnym oznaczeniem. Oczywiście, tych w sklepach jest jak na razie jak na lekarstwo, jednak z czasem będą tylko takie. Co jednak z osobami, które piją napoje, albo wolą wodę gazowaną? Tu rozwiązaniem może być saturator.

SODASTREAM Terra Oszczędź na wodzie, plastiku i swoje plecy

SODASTREAM Terra

SODASTREAM Terra to saturator, który kupimy w zestawie z nabojem CO2, który pozwoli nam zgazować do 60 litrów wody, lub napojów. Oczywiście zależnie od tego, czy wolimy lekko, średnio, czy mocno gazowane. W zestawie dostajemy także trzy butelki: dwie o pojemności 1 litra, oraz jedną 0,5 litrową. A wszystko to za jedyne 219,99 zł. Dodatkowo wymiana naboju kosztuje 49,99 zł, co w przeliczeniu na zgrzewki wody gazowanej daje nam 1,25 zł za półtoralitrową butelkę. Oszczędność jest więc niepodważalna.

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Sodastream SodaStream Terra Saturator
Zródła zdjęć: SODASTREAM Terra