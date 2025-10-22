Tylko 8 dni do najgorętszej premiery fantasy na Netflixie. Nie przegap

Krytykowany, ale wyczekiwany serial fantasy

"Wiedźmin" to ten typ serialu, o którym jest głośno już od samego momentu premiery pierwszej serii. I to głośno nie tylko z powodu wspaniałości produkcji. Jeśli chodzi o adaptację książek Andrzeja Sapkowskiego, to bardzo często natkniemy się na słowa krytyki w kwestii odstępstwa od oryginału. Do tego nie wszystkim podoba się zmiana odtwórcy głównej roli. Przypomnijmy, że dotychczasowy aktor grający Wiedźmina, Henry Cavil, postanowił zrezygnować (nie spodobał mu się scenariusz oraz poczynania showrunnerki serialu Lauren Hissrich), a jego rolę przejął aktor Liam Hemsworth. Hejterzy mają zatem pożywkę do wyrażania swoich negatywnych opinii już od momentu pojawienia się tej zmiany w obsadzie.