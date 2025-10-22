Tylko 8 dni do najgorętszej premiery fantasy na Netflixie. Nie przegap
Już tylko tydzień został do najważniejszej premiery wyczekiwanego serialu fantasy na Netflixie. Dokładnie za 8 dni będziemy mogli zobaczyć jak w roli Geralta poradził sobie Liam Hemsworth. Oto nowy zwiastun.
Krytykowany, ale wyczekiwany serial fantasy
"Wiedźmin" to ten typ serialu, o którym jest głośno już od samego momentu premiery pierwszej serii. I to głośno nie tylko z powodu wspaniałości produkcji. Jeśli chodzi o adaptację książek Andrzeja Sapkowskiego, to bardzo często natkniemy się na słowa krytyki w kwestii odstępstwa od oryginału. Do tego nie wszystkim podoba się zmiana odtwórcy głównej roli. Przypomnijmy, że dotychczasowy aktor grający Wiedźmina, Henry Cavil, postanowił zrezygnować (nie spodobał mu się scenariusz oraz poczynania showrunnerki serialu Lauren Hissrich), a jego rolę przejął aktor Liam Hemsworth. Hejterzy mają zatem pożywkę do wyrażania swoich negatywnych opinii już od momentu pojawienia się tej zmiany w obsadzie.
Mimo faktu, że serial fantasy stracił po części, zainteresowanie fanów prozy Sapkowskiego, to możemy być pewni, że czwarty sezon produkcji na pewno będzie mógł liczyć na duże zainteresowanie widzów platformy. Nowy sezon wysunie na pierwszy plan polityczne intrygi. Będziemy także świadkami rozpadu głównej grupy bohaterów, którzy będą musieli radzić sobie od teraz całkiem sami, w obliczu narastającego zagrożenia ze strony imperium Nilfgaardu. Z dotychczasowych zwiastunów wynika, że będziemy mogli nieco dłużej i z większą uwagą towarzyszyć Ciri w jej misji. Nie zabraknie także perypetii Yennefer i popisu jej magicznych zdolności.
Czwarty sezon „Wiedźmina” pojawi się na Netflixie 30 października 2025. W tej odsłonie serii po raz pierwszy w roli Geralta zobaczymy Liama Hemswortha, który zastąpi Henry'ego Cavilla.