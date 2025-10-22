Konsola ASUS ROG Xbox Ally X jest szybsza bez Windowsa

Testowałem ASUS ROG Xbox Ally X i chociaż pod kątem sprzętowym jest to świetne urządzenie, to całkowicie zawodzi na poziomie oprogramowania. Największym problemem konsoli jest system Windows, który — nawet pomimo wielu poprawek — nie nadaje się do obsługi takich urządzeń. Jakby tego było mało, to okazuje się, że ROG Xbox Ally X dużo lepiej radzi sobie na czymś zbliżonym do SteamOS.

ASUS ROG Xbox Ally X ze SteamOS

Testy porównawcze konsoli z Windowsem oraz Bazzite przeprowadził youtuber z kanału Cyber Dopamine. Sprawdził on, jak urządzenie radzi sobie na obu systemach operacyjnych. Warto tutaj nadmienić, że Bazzite to dystrybucja Linuxa, która ma możliwie blisko przypominać SteamOS.

Przede wszystkim na Linuxie gry działają lepiej. W trybie 17 W ROG Xbox Ally X uzyskał średnio 47 klatek na sekundę w Kingdom Come: Deliverance 2. Przy tych samych ustawieniach na Bazzite wynik wynosił aż 62 klatki. Z kolei w Hogwarts Legacy płynność wzrosła z 50 do 62 fps-ów. Różnice były mniejsze w trybie 35 W, ale nadal zauważalne.

To jednak nie wszystko. Wielu recenzentów zauważyło, że chociaż średnia liczba klatek na sekundę na Xbox Ally X jest niezła, to konsola ma problemy ze stabilnością. Niektóre produkcje potrafią momentami przycinać. Na Bazzite tego problemu podobno nie ma.