Xiaomi 17 Ultra z najpotężniejszym aparatem w historii. Lu Weibing ujawnia

Dyrektor generalny Xiaomi, Lu Weibing, podczas ostatniej transmisji na żywo nie tylko potwierdził istnienie nadchodzącego flagowca, ale wprost zasypał fanów marki konkretami dotyczącymi Xiaomi 17 Ultra.

Urządzenie, którego premiera zaplanowana jest prawdopodobnie na 25 grudnia, ma wewnętrzną nazwę Next Generation Night God (Bóg Nocy Nowej Generacji). Nazwa najwyraźniej nie jest przypadkowa, a producent sugeruje, że Xiaomi 17 Ultra zapewni bezkompromisową jakość obrazowania, która ma zbliżyć fotografię mobilną do standardów profesjonalnej optyki.

Głównym atutem sekcji foto w nowej Ultrze ma być całkowicie przebudowany system aparatów, opracowany ponownie we współpracy z marką Leica. Choć główny moduł to nadal matryca w formacie 1 cal o rozdzielczości 50 Mpix, została ona zaktualizowana o technologię LOFIC trzeciej generacji, co powinno przełożyć się na jeszcze lepszą rozpiętość tonalną.

Prawdziwą rewolucją jest jednak aparat o rozdzielczości 200 Mpix z teleobiektywem peryskopowym, który uzyskał certyfikat Leica APO (Apochromatic). Zastosowanie optyki apochromatycznej oznacza, że soczewki są zaprojektowane tak, by precyzyjnie ogniskować różne długości fal światła w jednym punkcie. W praktyce eliminuje to irytujące fioletowe i zielone obwódki (aberrację chromatyczną) na kontrastowych krawędziach, zapewniając znacznie ostrzejszy obraz i wierniejsze odwzorowanie kolorów, zwłaszcza przy dużym przybliżeniu.

Lu Weibing nie ukrywał, że ta innowacja ma swoją cenę, w przenośni i dosłownie. Moduł teleobiektywu w Xiaomi 17 Ultra jest aż o 35% większy od tego zastosowanego w modelu 15 Ultra, co zostało zademonstrowane bezpośrednio podczas streamu, a jego koszt produkcji jest niemal dwukrotnie wyższy.

Zestaw fotograficzny uzupełnia aparat ultraszerokokątny 50 Mpix, przednia jednostka o tej samej rozdzielczości oraz nowy, 14-kanałowy czujnik multispektralny. Wszystko też wskazuje na to, że dla Xiaomi 17 Ultra powstał dodatkowy, zewnętrzny zestaw fotograficzny z telekonwerterem Leica.

Mimo tak zaawansowanej optyki Xiaomi 17 Ultra ma być najcieńszym telefonem z tej serii w historii, mierząc zaledwie 8 mm grubości przy szerokości 77,6 mm i wadze 227 g. Z przecieków wynika, że smartfon wyposażony jest w wyświetlacz AMOLED 1.5K o przekątnej 6,9 cala z odświeżaniem 120 Hz. Wewnątrz tej relatywnie smukłej obudowy znajdzie się układ Snapdragon 8 Elite Gen 5, a energetyczne zaplecze smartfonu to solidne ogniwo o pojemności 6800 mAh, wspierające ładowanie przewodowe 100 W oraz bezprzewodowe 80 W.