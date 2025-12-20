Sprzęt

LG robi porządek z telewizorami. To przetasowanie sporo zmieni

LG Display, jeden z największych producentów paneli OLED dla telewizorów i monitorów robi spore zmiany. Chodzi o nazewnictwo ich technologii i wyraźny podział nazw.

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
JAKUB KRAWCZYńSKI KUBAKRAW 16:21
Nowe porządki w OLED od LG

Rozwój technologii wymusił pewne zmiany. LG Display produkuje dwa główne typy paneli OLED. Pierwszym z nich jest Tandem WOLED – z organicznym emiterem białego światła u podstawy z dodatkowymi warstwami emiterów kolorów niebieskiego, zielonego i czerwonego ułożonych powyżej. Tandem WOLED jest nową nazwą, która zrywa z wcześniejszym określeniem WOLED – które oznaczało jedynie biały emiter z dodatkowymi filtrami kolorów. Do roku 2020 LG Display nie używało dodatkowych emiterów kolorów w panelach swoich telewizorach. Jednocześnie określenie Tandem WOLED uporządkować na poziomie nomenklatury nowy proces technologiczny – wzięło się to z tego, że niedawne generacje np. telewizorów OLED używały nowszych matryc, nazywanych najpierw MLA, a potem Primary RGB Tandem (nazwa używana jeszcze w 2025 r. w odniesieniu do najnowszych modeli). Te pomniejsze ulepszenia stwarzały zbyt dużo dodatkowych określeń i wreszcie ktoś zrozumiał, że trzeba to uprościć. Tandem WOLED będzie używany w telewizorach i w monitorach do PC.

Drugim typem produkowanych przez LG Display typem panelu będzie po prostu Tandem OLED, czyli technologia wykorzystująca dwie warstwy emiterów RGB nałożone na siebie. Tego typu panele mają być zastosowane w laptopach, tabletach, ekranach stosowanych jako systemy infotainment w samochodach, itp.

Ten rebranding to celowe działanie przed targami CES 2026 w styczniu 2026 r. w Las Vegas, gdzie LG Display szykuje mocne wejście w 2026 rok. Firma zapowiedziała, że pokaże tam kolejną generację swoich paneli OLED, w tym zupełnie nowe konstrukcje dla monitorów. Wśród nich znajdzie się długo wyczekiwany, zakrzywiony 39‑calowy panel Tandem WOLED o rozdzielczości 5120×2160, który od miesięcy przewijał się w przeciekach. Obok niego zadebiutuje także 27‑calowy model o wysokim zagęszczeniu pikseli – oznaczony jako 27U – mający celować w segment 4K i bezpośrednio rywalizować z 27‑calowym QD‑OLED od Samsunga.

Największą nowością technologiczną ma być jednak rozwinięcie obecnej generacji paneli: LG Display zapowiada wersję Primary RGB Tandem 2.0. To ulepszona odmiana technologii, która w 2025 roku napędzała topowe telewizory, takie jak LG G5 czy Panasonic Z95B, a także kilka 27‑calowych monitorów gamingowych. Nowa iteracja ma jeszcze bardziej podnieść jasność i wydajność.

