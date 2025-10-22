Trefne słowa w rozmowie telefonicznej. Od razu rzuć słuchawką

Fala telefonów od pracowników banku

Telefony łączyło jedno - wszyscy dzwoniący przedstawili się swoim rozmówcom jako pracownicy banku. Na szczęście, mieszkańcy wykazali się czujnością i nikt z nich nie padł ofiarą przestępców. Podejrzane telefony zostały zgłoszone na policję, która po raz kolejny apeluje o wzmożoną ostrożność. To ten typ oszustwa, który może spotkać każdego z nas. Lepiej się z nim zapoznajmy, niż mielibyśmy się później wstydzić tego, że daliśmy się podejść.

Dalsza część tekstu pod wideo

Scenariusz, który stosują przestępcy

Oszuści dzwonią do losowo wybranych osób i przedstawiają się im jako pracownicy banku. Informują, że ktoś nieznajomy zaciągnął na nasze dane kredyt i aby "uratować" pieniądze, należy je natychmiast przelać na tak zwane bezpieczne konto.

To klasyczne oszustwo! apeluje policja z Ostrołęki.

Mieszkańcy są świadomi i nie dali się nabrać

I to jest bardzo dobra wiadomość. Mieszkańcy wykazali się czujnością i na nic okazały się wysiłki oszustów. To jasny sygnał na to, że świadomość społeczeństwa na temat sposobów działania oszustów rośnie. Miejmy nadzieję, że utrudni to przestępcom przeprowadzenie kolejnych ataków.

Zasady bezpieczeństwa, które warto znać: