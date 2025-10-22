Zuckerberg przed sądem. To może być przełomowy proces

Mark Zuckerberg jednak pojawi się przed sądem

Sama sprawa sięga swoją historią roku 2022. Wtedy do sądu w Los Angeles trafił pozew grupowy złożony przez organizacje reprezentujące lokalne społeczności szkolne i rodziców.

Meta i Snap oskarżone zostały o brak efektywnych narzędzi kontroli rodzicielskiej oraz stosowanie algorytmów i rozwiązań technologicznych uzależniających dzieci od korzystania z aplikacji należących do tych firm, czyli głównie Snapchata i Instagrama.

Osobno toczą się także procesy takich firm jak właściciel TikToka, ByteDance oraz właściciel YouTube, czyli Alphabet.

Przedstawiciele tych firm twierdzą, że zgodnie z prawem obowiązującym w USA od lat dziewięćdziesiątych XX wieku, nie mogą one odpowiadać za treści umieszczane na ich platformach przez użytkowników. Prawnicy oskarżyciela znaleźli jednak inny sposób w swoim pozwie. Twierdzą oni, że o ile same treści nie są zależne od właścicieli aplikacji, to już algorytmy uzależniające dzieci od korzystania z tych aplikacji są w pełni ich wytworem, za który ponoszą pełną odpowiedzialność. Co więcej, akt oskarżenia mówi o tym, że prezesi wspomnianych firm doskonale wiedzieli o zagrożeniu związanym z uzależnieniem dzieci od tych aplikacji, jednak zdecydowali się nic z tym nie robić, bo miałoby to negatywny wpływ na wyniki ich firm.

Początkowo prawnicy Meta starali się uniknąć pojawienia się Zuckerberga na sali sądowej, tłumacząc, że właściciel Facebooka i Instagrama złożył już obszerne zeznania na piśmie. Sędzia Kuhn uznała jednak, że zeznania prezesa firmy będą kluczowe w tej sprawie. Pozwolą bowiem stwierdzić czy miał on wiedzę na temat szkodliwości aplikacji i czy świadomie zaniedbał zagrożenia z tego płynące.