Zuckerberg przed sądem. To może być przełomowy proces

W Stanach Zjednoczonych toczy się właśnie bardzo ciekawy proces, w którym do pojawienia się przed sądem zostali właśnie wezwani prezesi Snapchata i Meta. Już w styczniu na sali rozpraw pojawią się więc Mark Zuckerberg i Evan Spiegel. 

Mark Zuckerberg jednak pojawi się przed sądem

Sama sprawa sięga swoją historią roku 2022. Wtedy do sądu w Los Angeles trafił pozew grupowy złożony przez organizacje reprezentujące lokalne społeczności szkolne i rodziców. 

Meta i Snap oskarżone zostały o brak efektywnych narzędzi kontroli rodzicielskiej oraz stosowanie algorytmów i rozwiązań technologicznych uzależniających dzieci od korzystania z aplikacji należących do tych firm, czyli głównie Snapchata i Instagrama. 

Osobno toczą się także procesy takich firm jak właściciel TikToka, ByteDance oraz właściciel YouTube, czyli Alphabet. 

Przedstawiciele tych firm twierdzą, że zgodnie z prawem obowiązującym w USA od lat dziewięćdziesiątych XX wieku, nie mogą one odpowiadać za treści umieszczane na ich platformach przez użytkowników. Prawnicy oskarżyciela znaleźli jednak inny sposób w swoim pozwie. Twierdzą oni, że o ile same treści nie są zależne od właścicieli aplikacji, to już algorytmy uzależniające dzieci od korzystania z tych aplikacji są w pełni ich wytworem, za który ponoszą pełną odpowiedzialność. Co więcej, akt oskarżenia mówi o tym, że prezesi wspomnianych firm doskonale wiedzieli o zagrożeniu związanym z uzależnieniem dzieci od tych aplikacji, jednak zdecydowali się nic z tym nie robić, bo miałoby to negatywny wpływ na wyniki ich firm. 

Początkowo prawnicy Meta starali się uniknąć pojawienia się Zuckerberga na sali sądowej, tłumacząc, że właściciel Facebooka i Instagrama złożył już obszerne zeznania na piśmie. Sędzia Kuhn uznała jednak, że zeznania prezesa firmy będą kluczowe w tej sprawie. Pozwolą bowiem stwierdzić czy miał on wiedzę na temat szkodliwości aplikacji i czy świadomie zaniedbał zagrożenia z tego płynące. 

Zuckerberg w tej samej sprawie zeznawał już przed amerykańskim Senatem. Wtedy bronił swojej firmy twierdząc, że naukowcy nie znaleźli bezpośredniego powiązania pomiędzy korzystaniem przez człowieka z social mediów a zdrowiem psychicznym. Mimo to niedługo po jego pojawieniu się w Senacie Instagram stworzył nowy rodzaj konta dla nastolatków. Ten typ konta został w zeszłym miesiącu rozbudowany o dodatkowe funkcjonalności kontrolujące rodzaje treści wyświetlane dla nastolatków i dający większe możliwości kontroli dla ich rodziców. 

