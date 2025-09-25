Dobra passa Zuckerberga trwa. Zrobił dobry ruch, teraz spija śmietankę

Trzeba się chwalić, jak jest czym

A trzeba przyznać, że jest się czym chwalić bo Instagram przekroczył właśnie liczbę 3 miliardów aktywnych użytkowników miesięcznie.

Zuckerberg zdecydował się na zakup Instagrama w 2012. Zapłacił za niego aż miliard dolarów. Wtedy, wielu ekspertów pukało się w czoło, nie mogąc zrozumieć tak ogromnej wyceny przeciętnego serwisu do dzielenia się zdjęciami ze swojego życia. Co więcej, ówczesne przychody platformy w żaden sposób nie sugerowały tak ogromnej wyceny.

W 10 lat od zakupu Instagram przekroczył 2 miliardy użytkowników. Teraz bije kolejną barierę, sięgając 3 miliardów użytkowników miesięcznie.

Jednocześnie, aplikacja generuje całkiem spore przychody. Według ekspertów jest już odpowiedzialna za praktycznie połowę przychodów Meta. Firma w 2024 roku wygenerowała przychód na poziomie 164 miliardów dolarów.

Reelsy to potęga i siła Instagrama

Jedną z głównych sił napędowych Instagrama okazało się wprowadzenie w 2020 roku Reelsów. Funkcjonalność, która pozwala użytkownikom nagrywanie krótkich materiałów wideo okazała się prawdziwym hitem. Nie tylko przyćmiła swoimi zasięgami TikToka i wprowadzone później YouTube shorts. Pozwoliła Instagramowi także zdobyć nowych użytkowników i tym samym zwiększyć przychody finansowe.

Dla porównania, konkurujący z Instagramem, TikTok ma obecnie około miliarda użytkowników na świecie.