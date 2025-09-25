Dobra passa Zuckerberga trwa. Zrobił dobry ruch, teraz spija śmietankę
Meta pochwaliła się liczbą użytkowników Instagrama. To pierwszy taki przypadek od 2022 roku, kiedy to sam Mark Zuckerberg zdradził ilu klientów przyciąga jego platforma.
Trzeba się chwalić, jak jest czym
A trzeba przyznać, że jest się czym chwalić bo Instagram przekroczył właśnie liczbę 3 miliardów aktywnych użytkowników miesięcznie.
Zuckerberg zdecydował się na zakup Instagrama w 2012. Zapłacił za niego aż miliard dolarów. Wtedy, wielu ekspertów pukało się w czoło, nie mogąc zrozumieć tak ogromnej wyceny przeciętnego serwisu do dzielenia się zdjęciami ze swojego życia. Co więcej, ówczesne przychody platformy w żaden sposób nie sugerowały tak ogromnej wyceny.
W 10 lat od zakupu Instagram przekroczył 2 miliardy użytkowników. Teraz bije kolejną barierę, sięgając 3 miliardów użytkowników miesięcznie.
Jednocześnie, aplikacja generuje całkiem spore przychody. Według ekspertów jest już odpowiedzialna za praktycznie połowę przychodów Meta. Firma w 2024 roku wygenerowała przychód na poziomie 164 miliardów dolarów.
Reelsy to potęga i siła Instagrama
Jedną z głównych sił napędowych Instagrama okazało się wprowadzenie w 2020 roku Reelsów. Funkcjonalność, która pozwala użytkownikom nagrywanie krótkich materiałów wideo okazała się prawdziwym hitem. Nie tylko przyćmiła swoimi zasięgami TikToka i wprowadzone później YouTube shorts. Pozwoliła Instagramowi także zdobyć nowych użytkowników i tym samym zwiększyć przychody finansowe.
Dla porównania, konkurujący z Instagramem, TikTok ma obecnie około miliarda użytkowników na świecie.
Największym kontem na Instagramie jest obecnie profil piłkarza Cristiano Ronaldo. Obserwuje go ponad 652 milionów fanów. Drugie miejsce należy do jego odwiecznego konkurenta Leo Messiego (505 milionów followersów). Na trzecim miejscu znajduje się Selena Gomez z 421 milionami fanów.