Platforma nie da się okłamać. Wykryje najczęściej stosowany trik

Instagram, dzięki sztucznej inteligencji, jest teraz w stanie wykryć i ochronić nastolatków, nawet jeśli ich profil wyraźnie mówi, że są oni dorośli.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:18
Sztuczna inteligencja w roli detektywa

Sztuczna inteligencja Instagrama osiągnęła już tak wysoki poziom, że jest w stanie zapewnić większe bezpieczeństwo w sieci osobom, które nie do końca tego chcą i "udają" dorosłych. Instagram dokłada wszelkich starań, aby platforma nie była "dzikim Zachodem" dla młodszych użytkowników. 

Po tym jak Instagram wprowadził ochronę kont nastolatków w USA, dostaje ją także Kanada. Wszystkiemu przyświeca jeden cel - zwiększenie bezpieczeństwa platformy dla młodszych użytkowników. 

Sztuczna inteligencja dostała nowe zadanie - będzie teraz oznaczać użytkowników podejrzewanych o wiek nieletni - co najważniejsze, nawet tych z fałszywymi datami urodzenia. Następnie, będzie automatycznie przełączać ich na ustawienia ograniczonego konta dla nastolatków. 

W takich warunkach, nieletni będą mieli większą kontrolę nad tym, kto będzie mógł się z nimi kontaktować i jakie treści mogą oglądać. W przypadku złego oznaczenia, dorośli, którzy błędnie zostaną oznaczeni jako nieletni, będą w stanie łatwo naprawić tego typu błąd. 

Rodzice będą teraz otrzymywali bezpośrednie powiadomienia z poradami ekspertów. Porady te będą dotyczyły rozmów z nastolatkami na temat korzystania z prawdziwych danych o urodzinach w internecie. 

Póki co tego typu powiadomienia dostaną rodzice w USA oraz Kanadzie. My jesteśmy ciekawi, kiedy i tego typu usługa zostanie wdrożona w Polsce i jaka będzie reakcja użytkowników. 

ChatGPT: jeśli nie zdradzisz mu tej jednej rzeczy, teraz sam zgadnie

 

