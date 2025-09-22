Platforma nie da się okłamać. Wykryje najczęściej stosowany trik

Sztuczna inteligencja w roli detektywa

Sztuczna inteligencja Instagrama osiągnęła już tak wysoki poziom, że jest w stanie zapewnić większe bezpieczeństwo w sieci osobom, które nie do końca tego chcą i "udają" dorosłych. Instagram dokłada wszelkich starań, aby platforma nie była "dzikim Zachodem" dla młodszych użytkowników.

Po tym jak Instagram wprowadził ochronę kont nastolatków w USA, dostaje ją także Kanada. Wszystkiemu przyświeca jeden cel - zwiększenie bezpieczeństwa platformy dla młodszych użytkowników.

Sztuczna inteligencja dostała nowe zadanie - będzie teraz oznaczać użytkowników podejrzewanych o wiek nieletni - co najważniejsze, nawet tych z fałszywymi datami urodzenia. Następnie, będzie automatycznie przełączać ich na ustawienia ograniczonego konta dla nastolatków.

W takich warunkach, nieletni będą mieli większą kontrolę nad tym, kto będzie mógł się z nimi kontaktować i jakie treści mogą oglądać. W przypadku złego oznaczenia, dorośli, którzy błędnie zostaną oznaczeni jako nieletni, będą w stanie łatwo naprawić tego typu błąd.

Rodzice będą teraz otrzymywali bezpośrednie powiadomienia z poradami ekspertów. Porady te będą dotyczyły rozmów z nastolatkami na temat korzystania z prawdziwych danych o urodzinach w internecie.