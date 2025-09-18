Aplikacje

ChatGPT: jeśli nie zdradzisz mu tej jednej rzeczy, teraz sam zgadnie

ChatGPT coraz to doskonalszy, jeśli chodzi o kwestie związane z bezpieczeństwem. Nie tylko wdraża system kontroli rodzicielskiej, ale także automatyczny system przewidywania wieku użytkownika.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 09:20
1
ChatGPT: jeśli nie zdradzisz mu tej jednej rzeczy, teraz sam zgadnie

Twórcy ChatGPT działają na ogół szybko i sprawnie, jeśli chodzi o zapowiedziane nowości. Nie dziwi zatem fakt, że OpenAI wspomniało o wprowadzeniu kontroli rodzicielskiej jeszcze w tym miesiącu. 

Dalsza część tekstu pod wideo

ChatGPT sprawdzi twój wiek z automatu

Firma stojąca za ChatGPT ujawniła także, że pracuje nad zautomatyzowanym systemem przewidywania wieku użytkownika. Ale spokojnie, tu nie o dokładną liczbę lat chodzi. Nowy system będzie jedynie sprawdzał, czy korzystający z narzędzia ma mniej niż 18 lat. W dalszej kolejności będzie proponował dostosowane do danego wieku funkcje. Wszystko to ma się odbywać za pośrednictwem popularnego chatbota, wyposażonego w sztuczną inteligencję. 

Jeśli zdarzy się tak, że chatbot nie będzie w stanie rozpoznać wieku użytkownika, OpenAI będzie mogło poprosić o okazanie dowodu, aby system mógł zaproponować mu optymalne narzędzia do korzystania. 

Plan ten został ujawniony w tym tygodniu we wpisie dyrektora generalnego OpenAI, Sama Altmana. Zaznaczył on po raz kolejny, że narzędzie ChatGPT jest przeznaczone do użytku dla osób w wieku 13 lat i starszych. Wiek ten będzie przewidywany na podstawie sposobu korzystania z ChatGPT. 

W razie wątpliwości, zachowamy ostrożność i domyślnie wybierzemy wersję dla osób poniżej 18. roku życia.

wytłumaczył Sam Altman, szef OpenAI. 

Altman podkreślił także, że bardzo mu zależy, aby użytkownicy mogli korzystać z ChatGPT w sposób, jaki im odpowiada, ale z zachowaniem szerokich granic bezpieczeństwa. 

telepolis
ChatGPT Co dalej z ChatGPT ChatGPT nowa funkcja
Zródła zdjęć: Yta23 / Shutterstock
Źródła tekstu: digitaltrends.com