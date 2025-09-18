ChatGPT: jeśli nie zdradzisz mu tej jednej rzeczy, teraz sam zgadnie
ChatGPT coraz to doskonalszy, jeśli chodzi o kwestie związane z bezpieczeństwem. Nie tylko wdraża system kontroli rodzicielskiej, ale także automatyczny system przewidywania wieku użytkownika.
Twórcy ChatGPT działają na ogół szybko i sprawnie, jeśli chodzi o zapowiedziane nowości. Nie dziwi zatem fakt, że OpenAI wspomniało o wprowadzeniu kontroli rodzicielskiej jeszcze w tym miesiącu.
ChatGPT sprawdzi twój wiek z automatu
Firma stojąca za ChatGPT ujawniła także, że pracuje nad zautomatyzowanym systemem przewidywania wieku użytkownika. Ale spokojnie, tu nie o dokładną liczbę lat chodzi. Nowy system będzie jedynie sprawdzał, czy korzystający z narzędzia ma mniej niż 18 lat. W dalszej kolejności będzie proponował dostosowane do danego wieku funkcje. Wszystko to ma się odbywać za pośrednictwem popularnego chatbota, wyposażonego w sztuczną inteligencję.
Jeśli zdarzy się tak, że chatbot nie będzie w stanie rozpoznać wieku użytkownika, OpenAI będzie mogło poprosić o okazanie dowodu, aby system mógł zaproponować mu optymalne narzędzia do korzystania.
Plan ten został ujawniony w tym tygodniu we wpisie dyrektora generalnego OpenAI, Sama Altmana. Zaznaczył on po raz kolejny, że narzędzie ChatGPT jest przeznaczone do użytku dla osób w wieku 13 lat i starszych. Wiek ten będzie przewidywany na podstawie sposobu korzystania z ChatGPT.
W razie wątpliwości, zachowamy ostrożność i domyślnie wybierzemy wersję dla osób poniżej 18. roku życia.
Altman podkreślił także, że bardzo mu zależy, aby użytkownicy mogli korzystać z ChatGPT w sposób, jaki im odpowiada, ale z zachowaniem szerokich granic bezpieczeństwa.