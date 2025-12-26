Od stycznia mObywatel stanie się kluczowy. Musisz zainstalować

Od początku 2026 roku sposób logowania do mObywatela i Profilu Zaufanego przechodzi gruntowną przebudowę. Rząd wprowadza jednolity mechanizm uwierzytelniania, w którym kluczową rolę odgrywać będzie e-dowód. Zmiany obejmą miliony użytkowników – z Profilu Zaufanego korzysta dziś ponad 13 milionów osób, a z aplikacji mObywatel około 10 milionów.

mObywatel stanie się kluczowy

Nowy model logowania ma zastąpić dotychczasowe opcje, takie jak hasło, SMS czy dostęp przez bankowość elektroniczną. W praktyce e-dowód stanie się podstawowym narzędziem do potwierdzania tożsamości w usługach publicznych. Aplikacja mObywatel przestanie pełnić funkcję prostego cyfrowego portfela dokumentów – stanie się centralnym punktem logowania i komunikacji z administracją. Profil Zaufany zostanie w nią wbudowany, a z poziomu aplikacji będzie można uzyskać dostęp m.in. do ePUAP, CEIDG, ZUS czy NFZ.

Kolejna zmiana dotyczy systemu powiadomień. Użytkownicy nie będą już otrzymywać e‑maili informujących o logowaniach czy próbach resetu hasła. Od stycznia wszystkie takie komunikaty będą trafiać bezpośrednio do aplikacji mObywatel w postaci powiadomień push. Resort podkreśla, że ma to zwiększyć bezpieczeństwo kont, choć część ekspertów zwraca uwagę na ryzyko nadmiernej centralizacji danych i utrudnioną kontrolę nad prywatnością.

Zmiany odczują także posiadacze starszych iPhone’ów. Od 7 stycznia 2026 roku aplikacja mObywatel przestanie działać na urządzeniach z systemem iOS 15 i starszym, a nowa wersja – oznaczona numerem 4.71.1 – będzie wymagała nowszego oprogramowania. Oznacza to, że użytkownicy modeli takich jak iPhone 7, 7 Plus czy pierwszego iPhone’a SE stracą dostęp do mObywatela i nie będą mogli korzystać z cyfrowych dokumentów, jeśli nie wymienią telefonu.