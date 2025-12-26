Aplikacje

Od stycznia mObywatel stanie się kluczowy. Musisz zainstalować

Od stycznia 2026 roku rząd wprowadza kluczową zmianę w aplikacji mObywatel. Wkrótce stanie się ona praktycznie obowiązkowa do korzystania z usług publicznych.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:47
8
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Od stycznia mObywatel stanie się kluczowy. Musisz zainstalować

Od początku 2026 roku sposób logowania do mObywatela i Profilu Zaufanego przechodzi gruntowną przebudowę. Rząd wprowadza jednolity mechanizm uwierzytelniania, w którym kluczową rolę odgrywać będzie e-dowód. Zmiany obejmą miliony użytkowników – z Profilu Zaufanego korzysta dziś ponad 13 milionów osób, a z aplikacji mObywatel około 10 milionów.

Dalsza część tekstu pod wideo

mObywatel stanie się kluczowy

Nowy model logowania ma zastąpić dotychczasowe opcje, takie jak hasło, SMS czy dostęp przez bankowość elektroniczną. W praktyce e-dowód stanie się podstawowym narzędziem do potwierdzania tożsamości w usługach publicznych. Aplikacja mObywatel przestanie pełnić funkcję prostego cyfrowego portfela dokumentów – stanie się centralnym punktem logowania i komunikacji z administracją. Profil Zaufany zostanie w nią wbudowany, a z poziomu aplikacji będzie można uzyskać dostęp m.in. do ePUAP, CEIDG, ZUS czy NFZ.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 Ultra (w promocji zyskaj drugi smartfon Samsung) 5G 12/512GB 6.9" 120Hz Szary SM-S938
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 Ultra (w promocji zyskaj drugi smartfon Samsung) 5G 12/512GB 6.9" 120Hz Szary SM-S938
0 zł
6899 zł - najniższa cena
Kup teraz 6899 zł
Telefon PANASONIC KX-TU550EXR Czerwony
Telefon PANASONIC KX-TU550EXR Czerwony
0 zł
357 zł - najniższa cena
Kup teraz 357 zł
Smartfon APPLE iPhone 16 Plus 5G 128GB 6.7" Różowy
Smartfon APPLE iPhone 16 Plus 5G 128GB 6.7" Różowy
0 zł
3999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 3999.99 zł
Advertisement

Kolejna zmiana dotyczy systemu powiadomień. Użytkownicy nie będą już otrzymywać e‑maili informujących o logowaniach czy próbach resetu hasła. Od stycznia wszystkie takie komunikaty będą trafiać bezpośrednio do aplikacji mObywatel w postaci powiadomień push. Resort podkreśla, że ma to zwiększyć bezpieczeństwo kont, choć część ekspertów zwraca uwagę na ryzyko nadmiernej centralizacji danych i utrudnioną kontrolę nad prywatnością.

Zmiany odczują także posiadacze starszych iPhone’ów. Od 7 stycznia 2026 roku aplikacja mObywatel przestanie działać na urządzeniach z systemem iOS 15 i starszym, a nowa wersja – oznaczona numerem 4.71.1 – będzie wymagała nowszego oprogramowania. Oznacza to, że użytkownicy modeli takich jak iPhone 7, 7 Plus czy pierwszego iPhone’a SE stracą dostęp do mObywatela i nie będą mogli korzystać z cyfrowych dokumentów, jeśli nie wymienią telefonu.

Według Ministerstwa Cyfryzacji zmiany to kolejny krok w kierunku pełnej cyfrowej tożsamości obywateli. mObywatel ma w przyszłości stać się głównym narzędziem komunikacji z państwem, umożliwiającym składanie podpisów elektronicznych, odbieranie decyzji urzędowych oraz załatwianie większości spraw administracyjnych bez wychodzenia z domu.

Image
telepolis
e-dowód mObywatel profil zaufany rząd profil zaufany zmiany mDowód
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Dziennik Gazeta Prawna, Forsal