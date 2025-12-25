Xiaomi Buds 6: nowe słuchawki z dźwiękiem Harman i Snapdragon Sound

Słuchawki Xiaomi Buds 6 wyróżniają się odświeżoną, lekką konstrukcją i jak wyjaśnia producent – bioniczną krzywizną obudowy, która ma lepiej dopasowywać się do kanału słuchowego. Nie są to słuchawki typowo dokanałowe, raczej przypominają douszne pchełki, ale w nowocześniejszym, bardziej przemyślanym wydaniu. Waga pojedynczej słuchawki to zaledwie 4,4 grama, co ma się przekładać na wysoki komfort nawet przy długim noszeniu.

Wnętrze słuchawek kryje w sobie nowy przetwornik z układem trzech magnesów oraz membraną pokrytą 24-karatowym złotem. Xiaomi deklaruje, że taki zabieg zwiększył czułość w wysokich częstotliwościach o 30 procent, co ma przełożyć się na krystaliczne brzmienie.

Słuchawki łączą się z urządzeniami przez Bluetooth 5.4 – trochę dziwi brak nowszego standardu Bluetooth 6. Mimo tego jakość dźwięku powinna być bez zarzutu. Xiaomi Buds 6 obsługują pakiet Snapdragon Sound, w tym kodeki aptX Lossless oraz aptX Adaptive, umożliwiające przesył bezstratnego audio w jakości 24-bit/48 kHz z przepustowością do 2,1 Mbps.

Za strojenie słuchawek odpowiadał zespół Golden Ear firmy Harman, co zaowocowało wdrożeniem dedykowanych trybów odsłuchu, takich jak Harman Audio EFX czy Master Mode. Xiaomi Buds 6 pozwalają też uzyskać dźwięk przestrzenny.

Mimo konstrukcji dousznej Xiaomi Buds 6 oferują adaptacyjną aktywną redukcję szumów (ANC), wspieraną przez układ trzech mikrofonów i algorytmy sztucznej inteligencji. Są one w stanie wyciąć szum wiatru oraz hałas otoczenia.

Słuchawki obsługują system lokalizacji Apple Find My, pozwalają też na niezależne nagrywanie dźwięku z funkcją transkrypcji i tłumaczenia w czasie rzeczywistym.

Xiaomi Buds 6 zapewniają odporność na pył i zachlapania zgodnie z normą IP54. Wbudowane akumulatory pozwalają na 6,5 godziny ciągłego odtwarzania muzyki (bez ANC) lub 3,5 godziny z włączoną redukcją hałasu. Etui ładujące wydłuża ten czas łącznie do 35 godzin.