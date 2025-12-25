Aplikacje

No w końcu! Google pozwoli nam zmienić adres Gmail

Google szykuje dużą i ważną zmianę dla wszystkich użytkowników Gmaila. W końcu dostaniemy możliwość zmiany adresu e-mail.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:27
8
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
No w końcu! Google pozwoli nam zmienić adres Gmail

Google od jakiegoś czasu pozwala już na zmianę adresu e-mail, ale tylko pod warunkiem korzystania z adresu innego niż @gmai.com. To właśnie się zmienia. Teraz będziemy mogli to zmienić, mając skrzynkę założoną bezpośrednio w usłudze Google'a.

Dalsza część tekstu pod wideo

Zmiana adresu Gmail

Taka informacja pojawiła się na oficjalnej stronie wsparcia Google. Amerykańska firma zapowiedziała, że wprowadza właśnie możliwość zmiany także adresów e-mail, których adres kończy się na @gmail.com.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Laptop LENOVO Legion 5 15AHP10 15.1" OLED 165Hz Ryzen 7 260 24GB RAM 512GB SSD GeForce RTX5050 DLSS 4
Laptop LENOVO Legion 5 15AHP10 15.1" OLED 165Hz Ryzen 7 260 24GB RAM 512GB SSD GeForce RTX5050 DLSS 4
0 zł
4864.82 zł - najniższa cena
Kup teraz 4864.82 zł
Laptop ASUS VivoBook 15 M1502YA-BQ336W 15.6" IPS R5-7430U 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home
Laptop ASUS VivoBook 15 M1502YA-BQ336W 15.6" IPS R5-7430U 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home
0 zł
1999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1999.99 zł
Laptop LENOVO LOQ 15IRX10 15.6" IPS 144Hz i5-13450HX 16GB RAM 1TB SSD GeForce RTX5060 DLSS 4 Windows 11 Home
Laptop LENOVO LOQ 15IRX10 15.6" IPS 144Hz i5-13450HX 16GB RAM 1TB SSD GeForce RTX5060 DLSS 4 Windows 11 Home
0 zł
5245.59 zł - najniższa cena
Kup teraz 5245.59 zł
Advertisement

Adres e-mail powiązany z kontem Google to adres używany do logowania się do usług Google. Ten adres e-mail pomaga Tobie i innym osobom zidentyfikować Twoje konto. Jeśli chcesz, możesz zmienić adres e-mail konta Google kończący się na gmail.com na nowy adres e-mail kończący się na gmail.com.

informuje Google.

Jak ma to działać w praktyce? Zmiana adresu e-mail nie sprawi, że przestaniemy dostawać wiadomości na poprzednią skrzynkę. Ta nadal będzie działać jako alias, więc nie ma obaw, że jakieś wiadomości nam umkną. Wciąż będziemy też w stanie używać jej do wysyłki.

Nie wpłynie to też w żaden sposób na dane zapisane na koncie, w tym zdjęcia, wiadomości czy dotychczasowe e-maile. Jednocześnie będziemy mogli logować się do wszystkich usług zarówno starym, jak i nowym adresem.

Natomiast zmiana wiąże się pewnymi ograniczeniami. Przez 12 miesięcy nie będziemy w stanie ani usunąć nowego adresu e-mail, ani stworzyć żadnego nowego, powiązanego z tym samym kontem. Docelowo będziemy mogli utworzyć maksymalnie 3 nowe adresu, co w sumie daje maksymalną liczbę 4 adresów (1 stary + 3 nowe).

Nowość jest systematycznie wdrażana. Nie wiadomo, kiedy dokładnie będzie dostępna u wszystkich użytkowników. Może to zająć od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy.

Image
telepolis
gmail Google zmiana adresu Gmail Gmail nowość
Zródła zdjęć: Photo Agency / Shutterstock.com
Źródła tekstu: 9to5Google