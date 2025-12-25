No w końcu! Google pozwoli nam zmienić adres Gmail

Google od jakiegoś czasu pozwala już na zmianę adresu e-mail, ale tylko pod warunkiem korzystania z adresu innego niż @gmai.com. To właśnie się zmienia. Teraz będziemy mogli to zmienić, mając skrzynkę założoną bezpośrednio w usłudze Google'a.

Zmiana adresu Gmail

Taka informacja pojawiła się na oficjalnej stronie wsparcia Google. Amerykańska firma zapowiedziała, że wprowadza właśnie możliwość zmiany także adresów e-mail, których adres kończy się na @gmail.com.

Adres e-mail powiązany z kontem Google to adres używany do logowania się do usług Google. Ten adres e-mail pomaga Tobie i innym osobom zidentyfikować Twoje konto. Jeśli chcesz, możesz zmienić adres e-mail konta Google kończący się na gmail.com na nowy adres e-mail kończący się na gmail.com. informuje Google.

Jak ma to działać w praktyce? Zmiana adresu e-mail nie sprawi, że przestaniemy dostawać wiadomości na poprzednią skrzynkę. Ta nadal będzie działać jako alias, więc nie ma obaw, że jakieś wiadomości nam umkną. Wciąż będziemy też w stanie używać jej do wysyłki.

Nie wpłynie to też w żaden sposób na dane zapisane na koncie, w tym zdjęcia, wiadomości czy dotychczasowe e-maile. Jednocześnie będziemy mogli logować się do wszystkich usług zarówno starym, jak i nowym adresem.

Natomiast zmiana wiąże się pewnymi ograniczeniami. Przez 12 miesięcy nie będziemy w stanie ani usunąć nowego adresu e-mail, ani stworzyć żadnego nowego, powiązanego z tym samym kontem. Docelowo będziemy mogli utworzyć maksymalnie 3 nowe adresu, co w sumie daje maksymalną liczbę 4 adresów (1 stary + 3 nowe).