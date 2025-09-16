Użytkownicy darmowego Spotify właśnie dostali coś naprawdę fajnego

Spotify wychodzi naprzeciw darmowym użytkownikom

Spotify zniosło ograniczenia, które uniemożliwiały użytkownikom darmowej wersji słuchanie określonych utworów. Razem z udostępnieniem dźwięku bezstratnego dla użytkowników płatnych wersji , serwis streamingowy ogłosił także właśnie tę funkcję dla użytkowników wersji darmowej. Tym samym, umożliwił niepłacącym abonamentu wyszukiwanie, odtwarzanie oraz udostępnianie dowolnych utworów bez konieczności przejścia na wersję Premium.

Koniec z przymusem losowego odtwarzania piosenek

Wspomniana aktualizacja jest wdrażana na całym świecie i usuwa jedno z najbardziej irytujących ograniczeń, jaki posiadał tryb darmowy. Kto bowiem chciałby nie mieć wpływu na to, czego akurat słucha na Spotify? Nikt z nas nie lubi być zmuszany do słuchania czegoś, na co akurat wcale nie musimy mieć ochoty. A tak właśnie to wyglądało - Spotify odtwarzał utwory w kolejności losowej, zmuszając użytkowników do pomijania utworów, których faktycznie mieli ochotę posłuchać.