Użytkownicy darmowego Spotify właśnie dostali coś naprawdę fajnego

Korzystający z bezpłatnej wersji Spotify mają powody do radości. Darmowi użytkownicy mogą w końcu odtwarzać utwory, jakie chcą. Niekoniecznie lubiane odtwarzanie losowe zostało wreszcie wyłączone. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 10:16
Spotify wychodzi naprzeciw darmowym użytkownikom

Spotify zniosło ograniczenia, które uniemożliwiały użytkownikom darmowej wersji słuchanie określonych utworów. Razem z udostępnieniem dźwięku bezstratnego dla użytkowników płatnych wersji, serwis streamingowy ogłosił także właśnie tę funkcję dla użytkowników wersji darmowej. Tym samym, umożliwił niepłacącym abonamentu wyszukiwanie, odtwarzanie oraz udostępnianie dowolnych utworów bez konieczności przejścia na wersję Premium.

Dalsza część tekstu pod wideo

Koniec z przymusem losowego odtwarzania piosenek

Wspomniana aktualizacja jest wdrażana na całym świecie i usuwa jedno z najbardziej irytujących ograniczeń, jaki posiadał tryb darmowy. Kto bowiem chciałby nie mieć wpływu na to, czego akurat słucha na Spotify? Nikt z nas nie lubi być zmuszany do słuchania czegoś, na co akurat wcale nie musimy mieć ochoty. A tak właśnie to wyglądało - Spotify odtwarzał utwory w kolejności losowej, zmuszając użytkowników do pomijania utworów, których faktycznie mieli ochotę posłuchać. 

Jest jedno "ale"

Według Spotify, użytkownicy darmowej wersji mogą teraz "wybrać i odtworzyć utwór, jaki chcą". Tyle i aż tyle. Nadal jednak obowiązywać będą pewne ograniczenia.

Tylko użytkownicy Spotify Premium mają pełną kontrolę nad odtwarzaniem i pomijaniem utworów bez ograniczeń. Słuchacze mobilni, korzystający ze zaktualizowanej darmowej wersji, będą mogli wyszukać utwór, jakiego chcą posłuchać, a jeśli im się nie spodoba lub będą chcieli słuchać dalej, będą mogli pominąć dany utwór i słuchać dalej. Każdy użytkownik ma przydzielony dzienny limit czasu na żądanie.

tłumaczy rzecznik Spotify, Luke Mackay. 
