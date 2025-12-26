Sprzęt

Uratują rynek RAM? Wkrótce może wkroczyć nowy gracz

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
JAKUB KRAWCZYńSKI KUBAKRAW 08:58
1
Sytuacja na rynku pamięci RAM rysowała się ostatnio w dość ponurych barwach. Jednak teraz nadchodzi nowa nadzieja na horyzoncie – jeden z największych producentów komponentów do PC i komputerów może stać się jednym z producentów DRAM-u.

ASUS wkracza do gry?

Portal Wccftech, powołując się na perski portal technologiczny Sakhtafzarmag, podaje, że ASUS planuje wkroczyć jako producent DRAM-u już na początku 2026 roku. Wcześniej portal ten wykazał się prawdziwymi informacjami na temat procesorów AMD i Intela.

Według źródła tych doniesień, jeśli ceny pamięci i łańcuch zaopatrzeń się nie unormują – ASUS zamierza wystartować ze swoimi liniami produkcyjnymi DRAM-u z końcem drugiego kwartału 2026 r. Obecne prognozy zapowiadają braki kości pamięci aż do końca 2027 roku, a nawet być może jeszcze w 2028 r.

Portal Wccftech spekuluje, że prawdopodobnie ASUS skupi się najpierw na zapewnieniu dostaw dla swoich własnych produktów, w tym laptopów oraz zestawów PC (desktop), w tym dla marek ROG i TUF.

Firmy takie, jak Micron, Samsung i Hynix skupiły się na zwiększeniu marży ze sprzedaży – dzięki decyzji o zaopatrywaniu wielkich centrów danych AI. Natomiast w przypadku ASUS-a byłaby to decyzja w stylu "być albo nie być" z własnymi produktami. Oczywiście, jeśli te pogłoski się potwierdzą, to też zyskają na tym inni producenci sprzętu.

telepolis
RAM DRAM asus pamięć ram pamięć ram
Zródła zdjęć: LariBat / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Wccftech