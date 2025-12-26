Apple iPhone Air 2 jednak zadebiutuje szybciej. Już w 2026 roku?

Od kilku tygodni krążyły informacje, z których wynikało, że iPhone Air 2 trafi do sprzedaży dopiero w 2027 roku. Taka decyzja miała być podyktowana słabą sprzedażą pierwszego modelu i potrzebą lepszego dopracowania następcy. Jednak teraz wszystko uległo zmianie. Telefon ma zadebiutować we wrześniu 2026 roku.

iPhone Air 2 w 2026 roku?

Takie informacje przekazał Fixed Focus Digital na chińskim forum Weibo. Jego zdaniem Apple iPhone Air 2 jednak zadebiutuje w 2026 roku i to w trakcie wrześniowej prezentacji. Co więcej, w tym samym czasie firma z Cupertino zaprezentuje też tani model iPhone 17e.

Dotychczas mówiło się, że we wrześniu Apple pokaże tylko trzy nowe modele smartfonów: iPhone'a 18 Pro, iPhone'a 18 Pro Max oraz iPhone'a Fold. Pozostałe warianty, w tym Air 2 i 17e miały mieć premierę dopiero na jesień 2027 roku. Jest szansa, że Apple jednak zrezygnował z tych planów i wraca do standardowego kalendarza premier.