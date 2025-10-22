Samsung rzuca wyzwanie Apple. Pokazał gogle Galaxy XR

Gogle Samsung Galaxy XR powstały we współpracy z Qualcommem oraz Google. Między innymi dlatego pozwalają na uruchamianie aplikacji z Androida. Jednocześnie firmy zapewniają, że to dopiero początek i w przyszłości powstaną kolejne urządzenia, w tym inteligentne okulary. Nad nimi Samsung też pracuje, ale na razie skupmy się na goglach.

Specyfikacja Samsung Galaxy XR

Samsung Galaxy XR to gogle rozszerzonej rzeczywistości. Są wyposażone w ekrany micro-OLED o rozdzielczości 3552 × 3840 pikseli. Obsługiwane odświeżanie wynosi 72 Hz bazowo, ale w opcji jest również 60 oraz 90 Hz. Do tego dochodzą dwie kamery, które pozwalają widzieć to, co dzieje się dookoła. Obie mają obiektywy 18 mm i jasności f/2.0. Ich rozdzielczość to 6,5 Mpix.

Jednak na tym liczba kamer się nie kończy. Gogle oferują też sześć kolejnych aparatów, jednak te służą to ustalania pozycji głowy, ale też śledzenia rąk. Z kolei w środku znajdują się cztery kolejne kamery, które odpowiadają za śledzenie pozycji oczu użytkownika. Gogle pozwalają na regulację rozstawu źrenic w zakresie od 54 do 70 mm. Mają też zdejmowaną osłonę światła.

Nie brakuje też odpowiednich sensorów, w tym głębokości, akcelerometrów oraz żyroskopów. Samsung postawił też na czujnik migotania, który ma przekładać się na lepsze wrażenia z użytkowania przy sztucznym oświetleniu. Samsung Galaxy XR mają masę 545 gramów, ale do tego dochodzi jeszcze osobna bateria, która waży 302 gramy.

Jeśli chodzi o wydajność, to we wnętrzu mamy układ Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2, który ma mieć o 20 proc. szybszy CPU i 15 proc. szybszy GPU od zwykłego modelu bez plusa. Do tego dochodzi 16 GB pamięci RAM oraz 256 GB pamięci wbudowanej.

Warto wspomnieć też o obsłudze Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4, sześciu mikrofonach czy też wbudowanych głośnikach.

Jak tego używać?

Samsung Galaxy XR pozwalają na uruchamianie aplikacji z Androida. W tym celu deweloperzy mogą skorzystać z OpenXR, WebXR lub Unity, aby dostosować swoje appki do gogli rozszerzonej rzeczywistości.

Urządzenie wyposażone jest też w sztuczną inteligencję Gemini AI, która widzi i słyszy to samo, co użytkownik, więc można z nią prowadzić rozmowę na temat otoczenia. Możliwe jest też zaznaczenie palcem fragmentu widzianego świata, aby o niego zapytać (np. jaką budowlę, przed którą stoimy).

Poza tym Samsung Galaxy XR pozwalają na oglądanie filmów na YouTubie, HBO czy Crunchyroll, planowanie podróży z Mapami Google, edytoanie zdjęć za pomocą aplikacji Adobe, a nawet granie w gry, przystosowanie do XR.

