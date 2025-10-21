Bezpieczeństwo

Numer +48720756439 nęka Polaków. To coś innego niż zazwyczaj

Polacy otrzymują dziwne SMS-y z żądaniem zwrotu pieniędzy pod groźbą zgłoszenia sprawy na policję. W tej sytuacji można zareagować tylko w jeden sposób.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
08:55
Magdalena Plata, na grupie "Oszuści na Facebooku", przestrzega przed SMS-em, który otrzymała w ostatnich dniach. Oszuści stali się na tyle bezczelni, że to teraz oni grożą zgłoszeniem sprawy na policję.

SMS z nieznanego numeru

Kobieta otrzymała nietypowego SMS-a, w którym nieznany numer domaga się zwrotu pieniędzy w wysokości 125 zł. W wiadomości znajduje się numer konta, pod który należy przelać wskazaną kwotę. Co więcej, nadawca grozi, że jeśli nie dostanie pieniędzy do wyznaczonej godziny, to pójdzie na komendę, aby zgłosić sprawę policji.

Proszę o zwrot pieniędzy.! 125 zl nr konta [tutaj numer konta] Czekam do godziny 12.. Nie będzie pieniędzy idę na komendę

grzmi SMS (pisownia oryginalna).

Wiadomość pochodzi z numeru +48720756439. Co można zrobić w takiej sytuacji? Najlepiej zgłosić wiadomość do CERT. W tym celu możecie wysłać treść na numer 8080. Dzięki temu jest szansa, że trafi ona do odpowiedniej bazy i kolejne tego typu próby oszustw będą blokowane przez operatorów.

Nie dawajcie się nabierać na tego typu oszustwa. Niestety, z roku na rok ich przybywa, więc cały czas trzeba mieć się na baczności.

