Biedronka ma problem ze sobą. Rzuciła za 12,99 zł, bo chyba lubi kolejki

Warto w najbliższych dniach wybrać się do Biedronki. Sklep z owadem w logo przygotował promocję na kilka przydatnych akcesoriów. Na liście znajdują się zarówno kable USB, jak i ładowarki. Ceny wynoszą zaledwie kilkanaście złotych.

Biedronka promocja na akcesoria

Promocja w sklepach Biedronka rozpoczęła się w poniedziałek (20 października) i potrwa aż do piątku (31 października). W tym czasie w sklepach stacjonarnych dostępnych będzie kilka wariantów kabli USB oraz ładowarek.

Za jedyne 12,99 zł za sztukę możecie kupić kabel USB marki Hykker o długości 1,5 metra. Do wyboru są wersje USB-A na USB-C oraz USB-A na Lightning. Oferują one natężenie prądu 2,1 lub 2,4 A. Dostępne są w różnych wersjach kolorystycznych, między innymi czarnej, różowej, niebieskiej oraz żółtej.