Biedronka ma problem ze sobą. Rzuciła za 12,99 zł, bo chyba lubi kolejki
Biedronka ruszyła z promocją na przydatne akcesoria między innymi do telefonów. Ceny zaczynają się już od 12,99 zł.
Warto w najbliższych dniach wybrać się do Biedronki. Sklep z owadem w logo przygotował promocję na kilka przydatnych akcesoriów. Na liście znajdują się zarówno kable USB, jak i ładowarki. Ceny wynoszą zaledwie kilkanaście złotych.
Biedronka promocja na akcesoria
Promocja w sklepach Biedronka rozpoczęła się w poniedziałek (20 października) i potrwa aż do piątku (31 października). W tym czasie w sklepach stacjonarnych dostępnych będzie kilka wariantów kabli USB oraz ładowarek.
Za jedyne 12,99 zł za sztukę możecie kupić kabel USB marki Hykker o długości 1,5 metra. Do wyboru są wersje USB-A na USB-C oraz USB-A na Lightning. Oferują one natężenie prądu 2,1 lub 2,4 A. Dostępne są w różnych wersjach kolorystycznych, między innymi czarnej, różowej, niebieskiej oraz żółtej.
Do tego za 19,99 zł możecie dobrać też ładowarkę o mocy 12 W. Ta ma napięcie wyjściowe 2,4 A oraz dwa porty USB, co pozwala na ładowanie dwóch urządzeń jednocześnie. Tutaj również do wyboru są różne wersje kolorystyczne: czarna, różowa oraz niebieska.