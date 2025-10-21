Humanoidalny robot gotowy na Broadway? Jednego nie można mu odmówić

H2 gotowy na podbój Broadwayu?

Firma Unitree zaprezentowała właśnie nową wersję swojego flagowego robota humanoidalnego. I trzeba przyznać, że ten model ma wyjątkowo dużo wdzięku i elegancji. Tego nie można mu odmówić. No i te pełne elegancji ruchy - to trzeba zobaczyć na własne oczy. Ten 180-centymetrowy, dwunożny robot o nazwie H2 jest już bardzo wszechstronny i dużo zręczniejszy niż jego poprzednik H1. To co go charakteryzuje to niebywały (jak na robota) wdzięk, zręczność oraz siła.

Firma postanowiła zrobić wrażenie na oglądających i zaprezentowała robota w filmie, na którym widać jak bez najmniejszego trudu wykonuje on eleganckie ruchy taneczne, godne tancerza występującego na Broadwayu.

Wideo to stanowi miłą odmianę, w porównaniu z poprzednimi filmami Unitree, na którym pokazywano robota w trybie ciągłej walki.

I trzeba przyznać, że choć H1 zdobył wiele medali na niedawnej olimpiadzie robotów w Pekinie, to H2 oferuje znacznie lepszą zręczność, artykulację oraz siłę. Wszystko to za sprawą dodania do modelu większej liczby stawów do kończyn i ulepszonego mechanizmu biodrowego. Wszystko to sprawia, że robot wykonuje bardziej realistyczne, niemal ludzkie już, ruchy.