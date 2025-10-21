Humanoidalny robot gotowy na Broadway? Jednego nie można mu odmówić
Zespół Unitree zadziwił po raz kolejny. Zaprezentował właśnie najnowszą wersję swojego flagowego humanoidalnego robota. Dodać należy, że wersję wyjątkowo roztańczoną.
H2 gotowy na podbój Broadwayu?
Firma Unitree zaprezentowała właśnie nową wersję swojego flagowego robota humanoidalnego. I trzeba przyznać, że ten model ma wyjątkowo dużo wdzięku i elegancji. Tego nie można mu odmówić. No i te pełne elegancji ruchy - to trzeba zobaczyć na własne oczy. Ten 180-centymetrowy, dwunożny robot o nazwie H2 jest już bardzo wszechstronny i dużo zręczniejszy niż jego poprzednik H1. To co go charakteryzuje to niebywały (jak na robota) wdzięk, zręczność oraz siła.
Firma postanowiła zrobić wrażenie na oglądających i zaprezentowała robota w filmie, na którym widać jak bez najmniejszego trudu wykonuje on eleganckie ruchy taneczne, godne tancerza występującego na Broadwayu.
Wideo to stanowi miłą odmianę, w porównaniu z poprzednimi filmami Unitree, na którym pokazywano robota w trybie ciągłej walki.
I trzeba przyznać, że choć H1 zdobył wiele medali na niedawnej olimpiadzie robotów w Pekinie, to H2 oferuje znacznie lepszą zręczność, artykulację oraz siłę. Wszystko to za sprawą dodania do modelu większej liczby stawów do kończyn i ulepszonego mechanizmu biodrowego. Wszystko to sprawia, że robot wykonuje bardziej realistyczne, niemal ludzkie już, ruchy.
To nie koniec ulepszeń. Nowy robot Unitree H2 charakteryzuje się też bardziej humanoidalnym wyglądem. Co ciekawe, dodano mu też bardziej realistyczną twarz, a nawet kilka elementów ubioru, co widać na materiale filmowym.