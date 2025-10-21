Nauka

Zestresowany? Nauka podsuwa prosty sposób na odzyskanie spokoju

Jeśli czujesz się przytłoczony codziennymi czynnikami, które cię stresują, mamy dobrą wiadomość. Naukowcy z Penn State znaleźli prosty sposób na odzyskanie kontroli.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:16
0
Codzienny stres a poczucie kontroli

To właśnie poczucie kontroli może być kluczem do pokonania codziennego stresu. Naukowcy z Penn State odkryli, że ludzie byli aż o 62% bardziej skłonni do rozwiązywania codziennych problemów w dni, w których czuli się bardziej kontrolowani. Ta zależność umacniała się z wraz z upływem czasu, co sugeruje, że wraz z wiekiem coraz lepiej radzimy sobie ze stresem. Naukowcy są przekonani też, że proste działania, takie jak ustalanie priorytetów i przeformułowanie wyzwań, mogą pomóc wzmocnić poczucie kontroli i tym samym zmniejszyć ogólny stres.

Dalsza część tekstu pod wideo

Co ciekawe, nawet niewielki wzrost poczucia kontroli może znacząco wpłynąć na redukcję stresu i poprawę samopoczucia. 

Każdy z nas wie, że bywają takie dni, że chcemy wręcz eksplodować ze złości. Dzieje się tak, kiedy kumuluje się kilka drobnych codziennych frustracji takich, jak chociażby napięty grafik w pracy, nieporozumienie z bliską osobą, zatkana rura w zlewie, goniące terminy. Dlatego najnowsze badania są tak cenne - samo poczucie większej kontroli może pomóc w radzeniu sobie z codziennymi wyzwaniami. 

Badanie wykazało, że w dni, w których osoby czuły się, że mają większą kontrolę nad czynnikami stresującymi, były o 62% bardziej skłonne do podjęcia działania - takiego jak przeprowadzenie trudnej rozmowy w celu rozwiązania problemu lub wezwania fachowca do pomocy. Efekt ten stawał się silniejszy wraz z wiekiem. 

Te badania pokazują, że nawet niewielkie zwiększenie poczucia kontroli nad codziennymi problemami zwiększa prawdopodobieństwo ich rozwiązania. Nauka znajdowania i wykorzystywania tych obszarów kontroli w życiu codziennym może nie tylko zmniejszać stres, ale także wspierać długoterminowe zdrowie.

tłumaczy David Almeida, profesor z Penn State.
Zródła zdjęć: Volodymyr TVERDOKHLIB / Shutterstock
Źródła tekstu: sciencedaily.com