PlayStation 6 już blisko. Wtedy ma ruszyć produkcja konsoli

Wiemy, kiedy możemy spodziewać się premiery PlayStation 6. Sony powoli szykuje się do uruchomienia produkcji.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 07:47
Wszyscy gracze zdają sobie sprawę, że powoli zbliża się kres życia konsoli PlayStation 5. Na rynku jest ona obecna już od 5 lat, więc — patrząc historycznie — zostały jej około 2 lata, aż Sony zaprezentuje następcę. Najnowsze plotki to potwierdzają.

Kiedy PlayStation 6?

Za najnowszymi plotkami stoi Moore's Law is Dead. Ma on mocno sensacyjne podejście do wielu wiadomości, czasami mocno się myli, ale ma na swoim koncie też wiele potwierdzonych z czasem informacji. Dlatego do pewnego stopnia można wierzyć w to, co przekazuje. Nie zmienia to faktu, że jego informacje należy traktować z dystansem.

PlayStation 6 prawdopodobnie zadebiutuje w 2027 roku. Standardowo Sony prezentuje nową konsolę w listopadzie, czyli krótko przed najgorętszym okresem sprzedażowym, czyli Świętami Bożego Narodzenia. Dzięki temu już na premierę Japończycy mogą liczyć na bardzo dobrą sprzedaż.

Zdaniem Moore's Law is Dead produkcja konsoli ma ruszyć już na początku 2027 roku. Dzięki temu Sony będzie w stanie wyprodukować dużą liczbę urządzeń i uniknie problemów z dostępnością, które często dotykały kolejne modele na premierę.

 

telepolis
Zródła zdjęć: abdullah serbest / Shutterstock.com
Źródła tekstu: digitaltrends, Moore's Law is Dead