Lenovo dało czadu. Ten laptop jest lekki, wydajny i tani

Lenovo zaprezentowało pierwszy na świecie 16-calowy laptop, który ma masę poniżej 1 kilograma. Mowa o modelu w ramach mniej znanej, skupionej na budżetowym sprzęcie marki Lecoo. Postawiono tutaj na procesory Intel Meteor Lake, które debiutowały pod koniec 2023 roku. Będzie więc wydajnie, ale nie ma tu mowy o maszynie dla graczy.

Sugerowana cena to zaledwie 2559 złotych

Lecoo Air 16 wyposażono w matrycę IPS o rozdzielczości 2560x1440 px i częstotliwości odświeżania do 120 Hz. Sercem urządzenia został procesor Intel Core Ultra 5 125H, który oferuje 14 rdzeni i 18 wątków z taktowaniem do 4,5 GHz. Dopełnia to zintegrowany układ graficzny Intel ARC z 7 rdzeniami Xe. Nie zabrakło też prostego NPU do pracy z AI.

Oprócz tego dostajemy 32 GB pamięci RAM LPDDR5-6400 oraz SSD o pojemności 1 TB. Całość zasilana przez akumulator 60 Wh. Wśród złączy widoczne są dwa USB typu A, dwa USB typu C, jack 3,5 mm oraz HDMI. Wszystko to w metalowej obudowie o grubości 1 centymetra.

Opisywany laptop trafi do sprzedaży w Chinach 30 października z sugerowaną ceną 4999 renminbi, czyli około 2559 złotych. Na razie nie wiadomo czy i kiedy pojawi się on na innych rynkach, w tym w Polskich sklepach. A szkoda, bo na papierze wygląda bardzo dobrze.