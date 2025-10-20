Sprzęt

Nadciągają mSSD. To może być przełom w magazynowaniu danych

Mniejsze, lżejsze i prostsze oraz tańsze w produkcji, a przy tym równie wydajne. Nowe dyski sprawdzą się wszędzie tam, gdzie jest mało miejsca.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 19:52
Chińska firma Longsys ogłosiła wprowadzenie na rynek pierwszych na świecie mSSD, które eliminują tradycyjny proces montażu. Nowe rozwiązanie wykorzystuje technologię System-in-Package (SiP) na poziomie wafla krzemowego, łącząc w jednym układzie kontroler, pamięć NAND, układ zarządzania zasilaniem (PMIC) oraz elementy pasywne.

Mowa o wydajności do 7400 MB/s

Dzięki temu usunięto niemal 1000 punktów lutowniczych występujących w standardowych nośnikach półprzewodnikowych. Według Longsys takie podejście znacząco zwiększa niezawodność, redukując wskaźnik defektów do ≤100 DPPM, a także poprawia efektywność produkcji. Dodatkowo pozwala to uprościć produkcję, obniżyć koszty o ponad 10%, a także zmniejszyć zużycie energii i emisję dwutlenku węgla.

Pomimo kompaktowych wymiarów 20 x 30 x 2 milimetrów i masy 2,2 grama, mSSD oferują pełną wydajność dla interfejsu PCI Express 4.0 x4. Mowa więc o maksymalnie 7400 MB/s dla odczytu i 6500 MB/s dla zapisu sekwencyjnego oraz do 1 000 000 IOPS dla operacji losowych 4K.

Rozwiązanie Longsys jest zgodne zarówno z pamięciami typu TLC, jak i QLC NAND, a maksymalna pojemność sięga do 4 TB. Konstrukcja dostępna jest w trzech wariantach - M.2 2230, 2242 i 2280, gdzie większe wersje dostają aluminiową ramkę, podkładkę grafenową oraz pastę termoprzewodzącą.

mSSD najlepiej sprawdzą się w niewielkich urządzeniach - Mini PC, handheldy, ultrabooki, zestawy VR czy sprzęt brzegowy. Innymi słowy wszędzie tam, gdzie każdy milimetr i gram jest na wagę złota. Mogą też okazać się ciekawą, znacznie wydajniejszą alternatywą dla pamięci eMMC czy UFS jeśli zostaną wlutowane bezpośrednio w płytę główną.

Image
telepolis
SSD QLC nośnik półprzewodnikowy 3D TLC NAND M.2 2230 Longsys mSSD
Zródła zdjęć: Longsys
Źródła tekstu: IT Home, TechPowerUP, oprac. własne