OnePlus 15 z największą baterią w historii. To już pewne

Według informacji opublikowanych przez producenta na chińskim Weibo OnePlus 15 wyposażony jest w akumulator o pojemności aż 7300 mAh. To rekordowa pojemność u OnePlusa i jedna z większych na rynku w ogóle. Jednocześnie smartfon zaoferuje ładowanie przewodowe o mocy 120 W, bezprzewodowe 50 W oraz opcję zasilania obejściowego, która dostarcza prąd do telefonu bez ładowania akumulatora. Takie rozwiązanie jest szczególnie przydatne podczas wielogodzinnego grania czy pracy z podpiętą ładowarką. To znaczący postęp wobec OnePlus 13 z baterią 6000 mAh i ładowaniem 100 W.​

Pojawia się pytanie – czy OnePlus 15 w takiej konfiguracji pojawi się też w wersji globalnej? Wątpliwości są o tyle zasadne, że warianty smartfonów na światowe rynki często otrzymują mniejsze ogniwa. W zeszłym roku OnePlus jednak nie zawahał się wprowadzić wszędzie jeden model z akumulatorem 6000 mAh, więc pozostaje trzymać kciuki, by teraz również trzymał się tej zasady.

OnePlus 15 popisuje się w Geekbench

Globalna wersja urządzenia, oznaczona jako CPH2745, pojawiła się w bazie Geekbench. Wyniki – 3615 punktów w teście jednordzeniowym i 10261 w wielordzeniowym – potwierdzają wydajność najnowszego układu Snapdragon 8 Elite Gen 5 z grafiką Adreno 840. Benchmark wskazuje też na 12 GB pamięci RAM i system Android 16 z nakładką OxygenOS 16. W Chinach smartfon ma działać pod kontrolą ColorOS 16.​

OnePlus 15 wyposażony będzie w 6,78-calowy panel OLED X3 od BOE o rozdzielczości 1,5K i częstotliwości odświeżania 165 Hz. Producent zapowiedział również obecność ultradźwiękowego czytnika linii papilarnych pod ekranem oraz dedykowanego układu P3 Display, wspomagającego reprodukcję barw i płynność obrazu.​