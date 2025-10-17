OnePlus 15 z datą premiery. Przed nią możesz zgarnąć taki zestaw

OnePlus oficjalnie potwierdził krążącą już w przeciekach datę premiery OnePlus 15. Dojdzie do niej 27 października, kiedy to urządzenie zadebiutuje w Chinach, przed globalną premierą. Wraz z debiutem OnePlus 15 pojawi się także OnePlus Ace 6, czyli niżej pozycjonowany subflagowiec, porównywalny do obecnego OnePlus 13R.

Firma zaprezentowała też nowe grafiki, przedstawiające wszystkie trzy warianty kolorystyczne urządzenia. Ciekawostką jest mały dotąd znany z przecieków Misty Purple (mglisty fiolet), który może spodobać się fankom marki.

Oprócz tego dostępne będą warianty: Absolute Black (absolutna czerń) oraz znany już ze wcześniejszych zdjęć Sand Dune (piaskowa wydma). Premiera w Chinach poprzedza przewidywany niedługo globalny debiut telefonu, do którego może dojść 12 listopada 2025 r.​

OnePlus 15 globalnie 12 listopada?

Dlaczego akurat tego dnia? Datę 12 listopada 2025 r. wymienia regulamin nowej akcji promocyjnej. To jeszcze niczego nie dowodzi, ale stanowi pewną wskazówkę, bo producenci lubią takie czasowe powiązania. Akcja rusza dziś, a w jej ramach osoby, które zapiszą się na stronie OnePlus, otrzymają kupon rabatowy umożliwiający zakup limitowanego zestawu OnePlus 15 Bonus Drop Bundle za symboliczną kwotę 1 euro.

Zestaw składa się z dwóch produktów:

torby na telefon OnePlus Everyday Sling Bag,

na telefon OnePlus Everyday Sling Bag, zasilacza OnePlus SUPERVOOC 120 W GaN z dwoma portami,

Wartość każdego z tych akcesoriów OnePlus lekką ręką wyliczył na 69,99 euro, czyli ponad 296 zł. Cały pakiet został więc wyceniony na niemal 140 euro, ponad 590 zł.

Kwoty są dość wysokie, ale za cenę 1 euro fani marki mogą już się dać skusić. Liczba dostępnych zestawów jest ograniczona do 2000 sztuk – pierwsza pula pojawi się 31 października, kolejna 12 listopada, decyduje kolejność zgłoszeń.​