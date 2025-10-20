Microsoft się tłumaczy. To nie ich wina, że jest drogo

Pod koniec zeszłego tygodnia do sklepów trafił "przenośny Xbox", czyli owoc współpracy firm ASUS i Microsoft. Mowa oczywiście o podstawowym ROG Xbox Ally oraz mocniejszym ROG Xbox Ally X. Jak do tej pory handheld zbiera mieszane opinie ze strony konsumentów i prasy, a największym zarzutem jest wysoka cena, zwłaszcza patrząc na ofertę konkurencji.

Microsoft nie dokłada do konsol i nie sprzedaje ich "po kosztach"

W niedawnym wywiadzie prezes Xboxa, Sarah Bond, ujawniła więcej szczegółów na temat polityki cenowej. Microsoft zaufał doświadczeniu ASUSa w projektowaniu przenośnych komputerów dla graczy i pozwolił Tajwańczykom na wycenę urządzeń. Przypomnijmy, że w Polsce mowa o 2599 złotych za ROG Xbox Ally i 3799 złotych za ROG Xbox Ally X.

Pomimo zarzutów konsumentów i dziennikarzy, przedsprzedaż obu modeli była bardzo dobra. Droższy wariant wyprzedał się błyskawicznie w sklepie Microsoftu. Część graczy podejrzewa jednak, że obie firmy celowo ograniczyły liczbę egzemplarzy, aby pochwalić się "sukcesem". Zwłaszcza, że dostępność w innych sklepach jest bardzo dobra.