Sprzęt

Microsoft się tłumaczy. To nie ich wina, że jest drogo

To nie Amerykanie ustalali ceny nowych handheldów. Zamiast tego zaufali doświadczeniu Tajwańczyków. Mimo wszystko to podobno "uczciwe kwoty".

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 20:43
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Microsoft się tłumaczy. To nie ich wina, że jest drogo

Pod koniec zeszłego tygodnia do sklepów trafił "przenośny Xbox", czyli owoc współpracy firm ASUS i Microsoft. Mowa oczywiście o podstawowym ROG Xbox Ally oraz mocniejszym ROG Xbox Ally X. Jak do tej pory handheld zbiera mieszane opinie ze strony konsumentów i prasy, a największym zarzutem jest wysoka cena, zwłaszcza patrząc na ofertę konkurencji.

Dalsza część tekstu pod wideo

Microsoft nie dokłada do konsol i nie sprzedaje ich "po kosztach"

W niedawnym wywiadzie prezes Xboxa, Sarah Bond, ujawniła więcej szczegółów na temat polityki cenowej. Microsoft zaufał doświadczeniu ASUSa w projektowaniu przenośnych komputerów dla graczy i pozwolił Tajwańczykom na wycenę urządzeń. Przypomnijmy, że w Polsce mowa o 2599 złotych za ROG Xbox Ally i 3799 złotych za ROG Xbox Ally X.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Konsola ASUS ROG Xbox Ally X RC73XA Czarny
Konsola ASUS ROG Xbox Ally X RC73XA Czarny
0 zł
3799.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 3799.99 zł
Konsola MSI Claw A1M-065PL
Konsola MSI Claw A1M-065PL
0 zł
3499 zł - najniższa cena
Kup teraz 3499 zł
Konsola ABXYLUTE One Biały
Konsola ABXYLUTE One Biały
0 zł
1199 zł - najniższa cena
Kup teraz 1199 zł
Advertisement

Pomimo zarzutów konsumentów i dziennikarzy, przedsprzedaż obu modeli była bardzo dobra. Droższy wariant wyprzedał się błyskawicznie w sklepie Microsoftu. Część graczy podejrzewa jednak, że obie firmy celowo ograniczyły liczbę egzemplarzy, aby pochwalić się "sukcesem". Zwłaszcza, że dostępność w innych sklepach jest bardzo dobra.

Microsoft się tłumaczy. To nie ich wina, że jest drogo

Oczywiście ceny to nie jedyny zarzut. ROG Xbox Ally krytykowany jest za gorszą wydajność i czas pracy niż Steam Deck OLED, a o ile ROG Xbox Ally X wypada lepiej to oprogramowanie (zwykły Windows 11 z nakładką) pozostawia wiele do życzenia i potrzebuje jeszcze szeregu poprawek. Bo jak na razie to nie przypomina wygodnej gry na konsoli.

ASUS ROG Xbox Ally X
3799,00 zł
ASUS ROG Xbox Ally X
3799,00 zł
ASUS ROG Xbox Ally X
3799,00 zł
Image
telepolis
Asus handheld Microsoft Windows 11 konsola do gier ROG Xbox Ally ROG Xbox Ally X konsola przenośna
Zródła zdjęć: Telepolis / Damian Jaroszewski, Austin Evans
Źródła tekstu: Variety, Notebook Check, oprac. własne