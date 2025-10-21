Wikipedia ma powody do zmartwień. A to dopiero początek

Wikipedia przetrwa napór AI?

Wikipedia to znane nam miejsce, z której czerpiemy informacje garściami. I choć często narzekaliśmy na to, że nie wszystko co jest w niej zawarte, jest dla nas wartościowe, to jednak było to dla nas podręczne źródło informacji. Tak było do niedawna, do czasu, kiedy wyszukiwarka nie wprowadziła podsumowań AI. Wszystko wskazuje na to, że internetowa encyklopedia nie jest całkowicie odporna na szersze trendy, a liczba odsłon spada o 8% procent rok do roku, jak wynika z wpisu Marshalla Millera z Fundacji Wikipedia.

Spadek odsłon Wikipedii "w ciągu ostatnich miesięcy" został ujawniony po aktualizacji systemów wykrywania botów Wikipedii, która zdawała się wskazywać, że "duża część niezwykle wysokiego ruchu w okresie od maja do czerwca pochodziła od botów stworzonych w celu uniknięcia wykrycia".

Dlaczego ruch tak spada?

Miller jest przekonany, że przyczynia się do tego generatywna sztuczna inteligencja i media społecznościowe. Ludzie zaczynają szukać informacji trochę w inny sposób niż do tej pory. Najważniejsza zmiana to ta, że wyszukiwarki coraz częściej wykorzystują generatywną sztuczną inteligencję do udzielania odpowiedzi bezpośrednio użytkownikom, zamiast linkować do stron takich jak Wikipedia. I druga kwestia - młodsze pokolenia szukają informacji na platformach społecznościowych z filmami, a nie w otwartej sieci.

Wikipedia jednak twierdzi, że nie ma tego złego co by nie wyszło na dobre.

Przy mniejszej liczbie odwiedzin Wikipedii, mniej wolontariuszy może rozwijać i wzbogacać treści. twierdzi Miller.