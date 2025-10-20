mObywatel z wyczekiwaną nowością. Od 1 stycznia skorzystają miliony Polaków

Jak informuje serwis Gazeta Prawna, od 1 stycznia 2026 roku ZUS zacznie przekazywać informacje o emeryturach do aplikacji mObywatel. Dane o stanie konta, prognozie świadczenia oraz wpłatach do OFE i PPK będą do niej automatycznie pobierane z zasobów ZUS. Nowość ma pozwolić Polakom na bieżąco śledzić wszystkie informacje o przyszłej emeryturze bez wychodzenia z aplikacji.

Z nowej opcji na początku nie skorzystają jednak wszyscy. Według rządowych założeń dostęp otrzymają osoby, które do końca 2025 roku ukończą 35 lat, posiadają aktywny profil na PUE ZUS i korzystają z aplikacji mObywatel. Pozostali – w tym młodsi użytkownicy czy osoby bez smartfonów – będą musieli poczekać na kolejne etapy wdrażania usługi. Ministerstwo Cyfryzacji tłumaczy, że w pierwszej kolejności chce udostępnić funkcję osobom z historią składkową i doświadczeniem cyfrowym. Krytycy wskazują jednak, że to rozwiązanie może wykluczać część ubezpieczonych.

Nowa funkcja w mObywatel zastąpi koncepcję osobnego portalu – Centralnej Informacji Emerytalnej, z której rząd Donalda Tuska oficjalnie się już wycofał. Resort uznał, że wszystkie dane emerytalne lepiej zintegrować z aplikacją, z której korzysta już ponad 10 milionów Polaków. Dzięki temu użytkownicy zobaczą w jednym miejscu informacje nie tylko z ZUS, ale również z OFE, IKE, IKZE, PPK, PPE i KRUS.