Kolejne dochodzenie w sprawie robotaxi. Chodzi o autobus pełen dzieci
W Stanach Zjednoczonych rozpoczęło się kolejne dochodzenie w sprawie dotyczącej autonomicznych taksówek. Tym razem władze przyjrzą się bliżej samochodom należącego do Alphabet, Waymo.
Śledztwo Agencji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego tym razem dotyczyć będzie doniesień medialnych, według których samochód Waymo miał nie zatrzymać się przy autobusie szkolnym na jego przystanku, w trakcie dowożenia dzieci do szkoły.
Dlaczego Waymo się nie zatrzymało?
Świadkowie tego zdarzenia twierdzą, że pojazd nie zatrzymał się mimo tego, że autobus szkolny zgodnie z przepisami zatrzymał się z oznaczeniami czerwonych migających świateł oraz dodatkowego znaku stop automatycznie rozwijającego się z zatrzymanego autobusu.
Przedstawiciele Waymo tłumaczą się tym, że mimo iż ich samochód nie zatrzymał się zupełnie, to ominął autobus z bezpieczną prędkością, zachowując ostrożność przy przechodzących dzieciach.
Waymo to jeden z najszybciej rozwijających się systemów do autonomicznej jazdy. W lipcu tego roku firma przekroczyła już 100 milionów mil jazdy bez kierowcy. Obecnie wykonuje około 2 miliony mil przejazdów tygodniowo. W jej flocie znajduje się ponad 1,500 samochodów operujących na ulicach Phoenix, Los Angeles, San Francisco i Austin.
Na podstawie danych zebranych przez Agencję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego prawdopodobieństwo, że nie jest to odosobniony przypadek jest na tyle duże, że zdecydowano o wszczęciu postępowania w tej sprawie.
Przedstawiciele Waymo zapewniają, że bezpieczeństwo użytkowników drogi, a przede wszystkim dzieci, zawsze było najwyższym priorytetem firmy. Rzecznik prasowy firmy zapewnił, że już wypracowano aktualizację oprogramowania, która zwiększy ostrożność samochodów Waymo w pobliżu autobusów szkolnych.
Nie jest to pierwsze dochodzenie Agencji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w sprawie Waymo. W lipcu tego roku agencja zakończyła trwające ponad rok śledztwo w sprawie 22 drobnych kolizji samochodów tej firmy. W tym przypadku wystarczyło wezwanie części samochodów na dodatkowe serwisowanie.