Nauka

AI popełnia rażące błędy w tej dziedzinie. W 70% przypadków się myli

Badania włoskich naukowców nie przyprawiają nas o optymizm. Wręcz przeciwnie, mogą nieco przygnębiać fanów nowych technologii. Wyniki obnażyły niewiedzę chatbotów w tematach medycznych. Okazało się, że chatboty wykorzystywane w medycynie popełniają błędy w 70% przypadków.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 11:41
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
AI popełnia rażące błędy w tej dziedzinie. W 70% przypadków się myli

ChatGPT nie zna się na medycynie?

Mamy kolejny naukowy dowód na to, że sztuczna inteligencja nie zabierze nam wszystkim pracy. Przynajmniej, jeśli chodzi o sektor medyczny, lekarze mogą spać spokojnie. Włoscy badacze właśnie udowodnili, że chatboty oparte na sztucznej inteligencji wykorzystywane w medycynie popełniają masę błędów. I to w 70% przypadków. Pomyłki wykryto w tak poważnych diagnozach, jak wykrywanie raka skóry i piersi. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Wyniki badań opublikowane zostały na łamach specjalistycznego pisma "European Journal of Pathology". Cały projekt badawczy trwał od 2023 roku, a wszelkie badania zostały przeprowadzone pod czujnym okiem Vincenzo Guastafierro z Instytutu Klinicznego i Uniwersytetu Humanitas w Rozanno, koło Mediolanu. Jego zespół przeanalizował odpowiedzi dostarczone przez ChatGPT w 200 przypadkach klinicznych, dotyczących różnych specjalizacji lekarskich.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Ciśnieniomierz GÖTZE & JENSEN MD53B1 Biały
Ciśnieniomierz GÖTZE & JENSEN MD53B1 Biały
-20.01 zł
169.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 149.98 zł
Ciśnieniomierz GÖTZE & JENSEN MD47A1 Czarny
Ciśnieniomierz GÖTZE & JENSEN MD47A1 Czarny
-20.01 zł
219.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 199.98 zł
Ciśnieniomierz IHEALTH BPST1 Biały
Ciśnieniomierz IHEALTH BPST1 Biały
0 zł
99 zł - najniższa cena
Kup teraz 99 zł
Advertisement

Każdy z przedstawionych chatbotowi przypadków został przygotowany w ścisłej współpracy ze specjalistami z zakresu medycyny i zgodnie z najnowszymi wskazówkami diagnostycznymi. 

ChatGPT jak nie wie, to wymyśla

Chatbot nie poradził sobie najlepiej w tej kwestii. Błędne odpowiedzi stwierdzono aż w 70% przypadków. Poza tym, zwrócono uwagę na niedokładne odwoływanie się do źródeł lub wręcz całkowicie wymyślone odpowiedzi w 30% przypadkach. Jeśli chodzi o najbardziej rażące błędy, jakie popełniał to były tematy związane z diagnozą raka piersi i skóry. Nie dość, że nie umiał zdiagnozować, to jeszcze udzielał mylnych odpowiedzi i cytował nieistniejące źródła medyczne. 

Badania te stanowią niezbity dowód na to, aby nie ufać bezgranicznie chatbotom, w przypadku kiedy chodzi o tematy medyczne. Z każdą dolegliwością nadal jednak należy wybrać się do specjalisty, a nie liczyć na sztuczną inteligencję. 

Image
telepolis
medycyna medyczny chatbot chatbot ai sztuczna inteligencja dla biznesu chatboty badania naukowe Sztuczna Inteligenca chatgpt5
Zródła zdjęć: Alex Photo Stock / Shutterstock
Źródła tekstu: scienceinpoland.pap.pl