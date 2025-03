Robot wymiata w kung-fu? Ten 15-sekundowy klip daje do myślenia

"Powstanie robotów" to na ogół temat żartów. Ale nowy film chińskiej firmy Unitree Robotics sprawił, że nie do końca może wydawać się to takie śmieszne. 15-sekundowy klip przedstawia robota, ale widzimy na nim także i postać człowieka uzbrojonego w pałkę. I ten człowiek chwilę później zostaje pozbawiony tej broni przez robota, który mu ją wytrąca. Przekaz jest jasny - robot wygrywa. I o ile walczący robot jest naprawdę widowiskowy i może pod wieloma względami imponować, to jednak daje do myślenia. Bo co my nie komentować, to jednak przekaz jest wyraźny - to człowiek wycofuje się przed robotem, nie odwrotnie.