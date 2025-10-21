Emulator Xboxa na PC powraca. Ma nad nim pracować sam Microsoft

Jeszcze na początku tego roku pojawiły się plotki, że Microsoft pracuje nad emulatorem Xboxa na PC. Teraz zaś powróciły one jak bumerang. W końcu taki emulator sprawiłby, że ROG Xbox Ally w końcu mógłby uruchamiać gry z Xboxa, co teoretycznie miałoby sens. Dodatkowo emulator ten mógłby trafić jedynie do konsol przenośnych. Nie wiadomo jednak, czy obsługiwałby on gry z Xbox One, lub Xbox 360. Co więcej, stworzenie takiego emulatora nie byłoby aż tak trudne, ponieważ Xbox Series X to technicznie PC na architekturze x86-64 i z APU AMD.

Dalsza część tekstu pod wideo

Emulator Xboxa na PC

Wszystko się więc ładnie składa, poza jednym: po co? Praktycznie wszystkie gry z Xboxa znajdziemy także na Windowsie. Ot, taka jest polityka Microsoftu. Po co więc tworzyć emulator, który uruchomi gry, które możemy równie dobrze odpalać natywnie? Oczywiście, może chodzić o to, aby osoby z Windowsem 11 na miały dostęp do tej samej biblioteki gier. To jednak można rozwiązać w inny sposób, udostępniając im tożsame tytuły na obie platformy.