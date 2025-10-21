Aplikacje

Emulator Xboxa na PC powraca. Ma nad nim pracować sam Microsoft

Nazywanie przenośnych konsoli z Windowsem 11 mianem Xboxów brzmi dość niedorzecznie. W końcu co to za Xbox, skoro uruchamia gry z PC, a nie Xboxa?

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 13:01
Jeszcze na początku tego roku pojawiły się plotki, że Microsoft pracuje nad emulatorem Xboxa na PC. Teraz zaś powróciły one jak bumerang. W końcu taki emulator sprawiłby, że ROG Xbox Ally w końcu mógłby uruchamiać gry z Xboxa, co teoretycznie miałoby sens. Dodatkowo emulator ten mógłby trafić jedynie do konsol przenośnych. Nie wiadomo jednak, czy obsługiwałby on gry z Xbox One, lub Xbox 360. Co więcej, stworzenie takiego emulatora nie byłoby aż tak trudne, ponieważ Xbox Series X to technicznie PC na architekturze x86-64 i z APU AMD. 

Emulator Xboxa na PC

Wszystko się więc ładnie składa, poza jednym: po co? Praktycznie wszystkie gry z Xboxa znajdziemy także na Windowsie. Ot, taka jest polityka Microsoftu. Po co więc tworzyć emulator, który uruchomi gry, które możemy równie dobrze odpalać natywnie? Oczywiście, może chodzić o to, aby osoby z Windowsem 11 na miały dostęp do tej samej biblioteki gier. To jednak można rozwiązać w inny sposób, udostępniając im tożsame tytuły na obie platformy. 

Z drugiej strony umowy licencyjne z wydawcami mogą stać temu na przeszkodzie. Możliwe więc, że emulator byłby jedynym rozwiązaniem tego problemu. Jak widać, nie dysponujemy obecnie niczym, poza polotkami i spekulacjami. 

