Nowy Xbox oficjalnie potwierdzony. Mowa jest nawet o sprzęcie przenośnym
Straszą nas, że nadejdzie dzień, w którym zniknął konsole, a granie będzie jedynie w chmurze. To w przypadku Microsoftu nie jest ten dzień.
Plotki o porzuceniu rynku konsol i przeistoczenia marki Xbox na chmurę krążą już od dawna. Microsoft je jednak oficjalnie zdementował. Teraz jednak wiemy jeszcze więcej. Otóż prezes Xbox, Sarah Bond, w rozmowie z Variety potwierdziła, że nowy Xbox jest obecnie w fazie rozwoju. Konsola ta ma powstać w ścisłej współpracy z AMD, co raczej nie jest zaskoczeniem. Wartym odnotowania jest jednak fakt, że w planach Microsoft i Czerwoni mają wprowadzenie wielu urządzeń na rynek. Jak sama podkreśliła:
W 100% myślimy o tworzeniu rzeczy w przyszłości. Pracujemy nad sprzętem nowej generacji. Przyglądamy się prototypom i projektowaniu. Ogłosiliśmy partnerstwo z AMD, więc to się wkrótce wydarzy. Dostrzegliśmy tu szansę na innowacje w nowy sposób i zapewnienie graczom kolejnego wyboru, oprócz naszego sprzętu nowej generacji. Zawsze wsłuchujemy się w potrzeby graczy i twórców. Kiedy pojawi się zapotrzebowanie na innowacje, będziemy je tworzyć.
Nowy Xbox potwierdzony
Mowa więc jest dodatkowo jeszcze o innym sprzęcie, niż Xbox nowej generacji. Tu opcje są przynajmniej dwie: konsola przenośna, oraz coś, co łączy w sobie cechy konsoli i PC, lub konsoli i laptopa. Jednak to pierwsza opcja jest najbardziej prawdopodobną, jednak druga również prezentuje się ciekawie. Zwłaszcza że może ona pasować do opisywanego wcześniejemulatora Xboxa na PC. To jednak tylko spekulacje i musimy uzbroić się w cierpliwość.