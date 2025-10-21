Nowy Xbox oficjalnie potwierdzony. Mowa jest nawet o sprzęcie przenośnym

Plotki o porzuceniu rynku konsol i przeistoczenia marki Xbox na chmurę krążą już od dawna. Microsoft je jednak oficjalnie zdementował. Teraz jednak wiemy jeszcze więcej. Otóż prezes Xbox, Sarah Bond, w rozmowie z Variety potwierdziła, że nowy Xbox jest obecnie w fazie rozwoju. Konsola ta ma powstać w ścisłej współpracy z AMD, co raczej nie jest zaskoczeniem. Wartym odnotowania jest jednak fakt, że w planach Microsoft i Czerwoni mają wprowadzenie wielu urządzeń na rynek. Jak sama podkreśliła: