Huawei Mate 70 Air. Jeszcze jeden ultrapłaski smartfon dla nikogo
Chociaż bardzo płaskie smartfony jak na razie nie zawojowały rynku, a wręcz zapowiadają się na sprzedażową porażkę, Huawei szykuje swoją odpowiedź na ten trend. Wkrótce zadebiutuje Mate 70 Air (lub Mate 80 Air).
Huawei przygotowuje się do wprowadzenia na rynek nowego, bardzo smukłego smartfonu o wymownej nazwie Mate 70 Air. Urządzenie właśnie uzyskało certyfikację w chińskiej bazie China Telecommunications Device Product Library, ujawniając część parametrów technicznych.
Niestety, w przecieku zabrakło najważniejszej informacji – jak płaski jest Huawei Mate 70 Air. Ze zdjęć wynika jednak, że będzie konkurował pod tym względem z Apple iPhone Air czy Galaxy S25 Edge.
Baza danych chińskiej instytucji ujawniała za to, że smartfon ma otrzymać 6,9-calowy ekran o rozdzielczości 1920 x 1200 pikseli, 12 GB RAM oraz 256 lub 512 GB pamięci wewnętrznej. Ciekawostką jest brak tradycyjnego slotu na kartę SIM – to może potwierdzać wcześniejsze doniesienia o autorskim rozwiązaniu eSIM, nad którym Huawei pracuje od dłuższego czasu.
Z tyłu Mate 70 Air znalazł się charakterystyczny moduł fotograficzny w kształcie pierścienia, znany z innych modeli serii Mate 70. Na froncie widać trzy sensory, co może sugerować obecność kamery ToF 3D.
Mate 70 Air, oznaczony symbolem SUP-AL90, ma trafić do sprzedaży w trzech kolorach – czarnym, białym i turkusowym. Na pokładzie znajdzie się system HarmonyOS 5.0, choć niewykluczone, że w chwili oficjalnej premiery zostanie on zaktualizowany do wersji 5.1, oferującej nowe motywy i funkcje oparte na AI. Pozostałe szczegóły, w tym konfiguracja aparatów i pojemność baterii, nie zostały jeszcze ujawnione.
Choć data premiery nie jest znana, certyfikacja sugeruje, że Huawei jest już na ostatnim etapie przygotowań i wkrótce może ogłosić debiut tego ultracienkiego smartfonu. Możliwe też, że ostatecznie telefon wyjdzie jako Mate 80 Air, bo taka nazwa też pojawia się w przeciekach.