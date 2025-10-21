Huawei Mate 70 Air. Jeszcze jeden ultrapłaski smartfon dla nikogo

Huawei przygotowuje się do wprowadzenia na rynek nowego, bardzo smukłego smartfonu o wymownej nazwie Mate 70 Air. Urządzenie właśnie uzyskało certyfikację w chińskiej bazie China Telecommunications Device Product Library, ujawniając część parametrów technicznych.

Niestety, w przecieku zabrakło najważniejszej informacji – jak płaski jest Huawei Mate 70 Air. Ze zdjęć wynika jednak, że będzie konkurował pod tym względem z Apple iPhone Air czy Galaxy S25 Edge.

Baza danych chińskiej instytucji ujawniała za to, że smartfon ma otrzymać 6,9-calowy ekran o rozdzielczości 1920 x 1200 pikseli, 12 GB RAM oraz 256 lub 512 GB pamięci wewnętrznej. Ciekawostką jest brak tradycyjnego slotu na kartę SIM – to może potwierdzać wcześniejsze doniesienia o autorskim rozwiązaniu eSIM, nad którym Huawei pracuje od dłuższego czasu.

Z tyłu Mate 70 Air znalazł się charakterystyczny moduł fotograficzny w kształcie pierścienia, znany z innych modeli serii Mate 70. Na froncie widać trzy sensory, co może sugerować obecność kamery ToF 3D.

Mate 70 Air, oznaczony symbolem SUP-AL90, ma trafić do sprzedaży w trzech kolorach – czarnym, białym i turkusowym. Na pokładzie znajdzie się system HarmonyOS 5.0, choć niewykluczone, że w chwili oficjalnej premiery zostanie on zaktualizowany do wersji 5.1, oferującej nowe motywy i funkcje oparte na AI. Pozostałe szczegóły, w tym konfiguracja aparatów i pojemność baterii, nie zostały jeszcze ujawnione.