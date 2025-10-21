Sprzęt

Huawei Mate 70 Air. Jeszcze jeden ultrapłaski smartfon dla nikogo

Chociaż bardzo płaskie smartfony jak na razie nie zawojowały rynku, a wręcz zapowiadają się na sprzedażową porażkę, Huawei szykuje swoją odpowiedź na ten trend. Wkrótce zadebiutuje Mate 70 Air (lub Mate 80 Air).

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 16:01
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Huawei Mate 70 Air. Jeszcze jeden ultrapłaski smartfon dla nikogo

Huawei przygotowuje się do wprowadzenia na rynek nowego, bardzo smukłego smartfonu o wymownej nazwie Mate 70 Air. Urządzenie właśnie uzyskało certyfikację w chińskiej bazie China Telecommunications Device Product Library, ujawniając część parametrów technicznych.

Dalsza część tekstu pod wideo

Niestety, w przecieku zabrakło najważniejszej informacji – jak płaski jest Huawei Mate 70 Air. Ze zdjęć wynika jednak, że będzie konkurował pod tym względem z Apple iPhone Air czy Galaxy S25 Edge. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Kurtka rowerowa KROSS Foret (rozmiar L) Szary
Kurtka rowerowa KROSS Foret (rozmiar L) Szary
0 zł
345 zł - najniższa cena
Kup teraz 345 zł
Folia do laminowania NEDIS LAMIA4AT100 A4, 100 mic (100 szt.)
Folia do laminowania NEDIS LAMIA4AT100 A4, 100 mic (100 szt.)
0 zł
79.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 79.99 zł
Konsola NINTENDO Switch Oled Czerwono-niebieska + Super Mario 3D World + Bowser's Fury Gra NINTENDO SWITCH
Konsola NINTENDO Switch Oled Czerwono-niebieska + Super Mario 3D World + Bowser's Fury Gra NINTENDO SWITCH
0 zł
1758 zł - najniższa cena
Kup teraz 1758 zł
Advertisement

Baza danych chińskiej instytucji ujawniała za to, że smartfon ma otrzymać 6,9-calowy ekran o rozdzielczości 1920 x 1200 pikseli, 12 GB RAM oraz 256 lub 512 GB pamięci wewnętrznej. Ciekawostką jest brak tradycyjnego slotu na kartę SIM – to może potwierdzać wcześniejsze doniesienia o autorskim rozwiązaniu eSIM, nad którym Huawei pracuje od dłuższego czasu.

Z tyłu Mate 70 Air znalazł się charakterystyczny moduł fotograficzny w kształcie pierścienia, znany z innych modeli serii Mate 70. Na froncie widać trzy sensory, co może sugerować obecność kamery ToF 3D. 

Mate 70 Air, oznaczony symbolem SUP-AL90, ma trafić do sprzedaży w trzech kolorach – czarnym, białym i turkusowym. Na pokładzie znajdzie się system HarmonyOS 5.0, choć niewykluczone, że w chwili oficjalnej premiery zostanie on zaktualizowany do wersji 5.1, oferującej nowe motywy i funkcje oparte na AI. Pozostałe szczegóły, w tym konfiguracja aparatów i pojemność baterii, nie zostały jeszcze ujawnione.

Choć data premiery nie jest znana, certyfikacja sugeruje, że Huawei jest już na ostatnim etapie przygotowań i wkrótce może ogłosić debiut tego ultracienkiego smartfonu. Możliwe też, że ostatecznie telefon wyjdzie jako Mate 80 Air, bo taka nazwa też pojawia się w przeciekach.

Zobacz: Huawei Pura 80 Ultra i Pura 80 Pro w Polsce. Taniej o 500 zł

Image
telepolis
huawei Huawei Mate 70 Air Huawei Mate 80 Air
Zródła zdjęć: Huawei