Realme pokazało nowe smartfony. GT 8 i GT 8 Pro mogą namieszać na rynku

Bateria jak w power banku

Jednym z największych atutów serii Realme GT 8 jest akumulator o pojemności 7000 mAh. To jedno z największych ogniw, jakie kiedykolwiek trafiły do flagowego smartfonu. U Samsunga czy Apple'a to wciąż tylko około 5000 mAh.

Realme nie poprzestało tylko na dużej pojemności. GT 8 obsługuje ładowanie 100 W, dzięki czemu przejście od 0 do 100% trwa niecałe 45 minut. GT 8 Pro idzie o krok dalej – jego ładowanie 120 W działa jeszcze szybciej. Wystarczy kwadrans, by osiągnąć 50%. Dodatkowo telefon obsługuje bezprzewodowe ładowanie 50 W.

Zmienne moduły aparatu

Realme GT 8 Pro wprowadza coś, czego jeszcze nie widzieliśmy na rynku smartfonów. Telefon ma wymienne moduły tylnego aparatu. Użytkownik może wybierać między czterema wariantami deco:

Functional Robot – podstawowa forma przypominająca robota, z lampą błyskową i czujnikiem temperatury barwowej ułożonymi w charakterystyczny wzór,

– podstawowa forma przypominająca robota, z lampą błyskową i czujnikiem temperatury barwowej ułożonymi w charakterystyczny wzór, Classic Round Deco – klasyczny okrągły moduł obiektywu w ponadczasowym stylu,

– klasyczny okrągły moduł obiektywu w ponadczasowym stylu, Square Deco – metalowa konstrukcja w kształcie kwadratu z twardymi liniami,

– metalowa konstrukcja w kształcie kwadratu z twardymi liniami, Transparent Rubik's Cube – przezroczysta kostka, która nadaje telefonowi futurystyczny wygląd.

Realme nazywa to nowym mechanicznym designem montażowym i pozwala użytkownikom personalizować wygląd telefonu.

Aparat stworzony z firmą Ricoh

Realme nawiązało współpracę z Ricoh Imaging Company, znaną z kultowej serii aparatów kompaktowych GR. W wyniku tego powstał zestaw fotograficzny GT 8 Pro.

Telefon ma dedykowany tryb Ricoh GR Mode, który odtwarza doświadczenie korzystania z aparatów tej marki. Interfejs został zaprojektowany tak, by przypominać obsługę klasycznych modeli GR. Znajdziemy tu szybkie uruchamianie, charakterystyczny dźwięk migawki z Ricoh GR IV oraz takie funkcje, jak Snap Mode czy Viewfinder Mode.

GT 8 Pro oferuje pięć klasycznych stylów kolorystycznych Ricoh GR: Standard, Positive Film, Negative Film, Monotone i High-Contrast B&W. Jest też możliwość tworzenia własnych tonów.

200 Mpix w teleobiektwie

Realme GT 8 Pro to pierwszy telefon Realme z 200-megapikselowym aparatem peryskopowym. Wykorzystuje sensor Samsung HP5 o przekątnej 1/1.4 cala. Aparat oferuje 3-krotny zoom optyczny, 6-krotny zoom bezstratny i 120-krotny zoom hybrydowy. Teleobiektyw potrafi też robić zdjęcia makro z odległości 25 cm. Teleobiektyw w GT 8 ma 50 Mpix.

Główny aparat w obu modelach ma rozdzielczość 50 Mpix (1/1,56 cala, OIS). GT 8 Pro ma dodatkowo 50-megapikselowy aparat ultraszerokokątny, podczas gdy podstawowy GT 8 dostaje 8 Mpix. Przedni aparat ma rozdzielczość 32 Mpix w wersji Pro i 16 Mpix w standardowej.

Ekran jasny jak słońce

Oba telefony mają 6,79-calowy płaski ekran OLED o rozdzielczości 1440 x 3136 pikseli i odświeżaniu 144 Hz. Realme chwali się rekordową jasnością szczytową sięgającą aż 7000 nitów. To dwa razy więcej niż większość flagowców konkurencji.

Ekran oferuje też 2000 nitów jasności globalnej i 1000 nitów w trybie ręcznym. W trybie Sunlight Display jasność wzrasta do 4000 nitów, co ma zapewnić doskonałą czytelność w pełnym słońcu.

Panel obsługuje próbkowanie dotyku do 3200 Hz i ma pełnozakresowe ściemnianie DC na poziomie sprzętowym. Minimalna jasność to tylko 1 nit.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 i wydajne chłodzenie

Sercem GT 8 i GT 8 Pro jest układ Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, wykonany w technologii 3 nm. Układ współpracuje z maksymalnie 16 GB RAM-u LPDDR5X oraz do 1 TB pamięci masowej UFS 4.1.

Producent chwali się, że nowe telefony mają największy system chłodzenia w historii Realme. Zastosowana tu komora parowa ma powierzchnię 7000 mm kwadratowych. To o 30% więcej niż w poprzedniej generacji.

Do tego dochodzi układ graficzny R1, który wspiera "super-ramkowanie" i "super-rozdzielczość" w ponad 100 grach. GT 8 obsługuje natywne 2K przy 120 FPS w grach open world oraz natywne 144 Hz w pięciu popularnych shooterach mobilnych.

Dostępność i cena

Realme GT 8 i Realme GT 8 Pro trafiły już do sprzedaży w Chinach. Ceny w Państwie Środka wyglądają tak:

Realme GT 8 12/256 GB – 2899 juanów (1487 zł),

(1487 zł), Realme GT 8 16/256 GB – 3199 juanów (1641 zł),

(1641 zł), Realme GT 8 12/512 GB – 3399 juanów (1743 zł),

(1743 zł), Realme GT 8 16/512 GB – 3599 juanów (1846 zł),

(1846 zł), Realme GT 8 16 GB/1 TB – 4099 juanów (2103 zł),

(2103 zł), Realme GT 8 Pro 12/256 GB – 3999 juanów (2051 zł),

(2051 zł), Realme GT 8 Pro 16/256 GB – 4299 juanów (2205 zł),

(2205 zł), Realme GT 8 Pro 12/512 GB – 4499 juanów (2308 zł),

(2308 zł), Realme GT 8 Pro 16/512 GB – 4699 juanów (2411 zł),

(2411 zł), Realme GT 8 Pro 16 GB/1 TB – 5199 juanów (2667 zł).