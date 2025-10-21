Teufel BOOMSTER 4: potężny głośnik z aptX HD i radiem DAB+

Czwarta odsłona BOOMSTERA korzysta z systemu stereo 2.1 z technologią Dynamore, dzięki czemu – jak obiecuje producent – scena dźwiękowa jest szeroka, a brzmienie szczegółowe i dynamiczne. Na konstrukcję składa się trójdrożny układ głośników: zintegrowany subwoofer 110 mm z dwoma pasywnymi membranami basowymi, dwa głośniki wysokotonowe 20 mm oraz dwa średniotonowe 65 mm.

Całość zapewnia moc wyjściową 42 W i pasmo przenoszenia 44-20000 Hz. Teufel wprowadził też nową. 32-stopniową skalę głośności, co umożliwi bardziej precyzyjną regulację, przewyższając poprzednią generację z 16 stopniami.

Głośnik jest wyposażony w radio DAB+ i FM-RDS, z możliwością szybkiego wyboru stacji dzięki sześciu przyciskom na pilocie. Producent zadbał także o komfort – wysuwana antena teleskopowa poprawia odbiór, a wyświetlacz można przyciemnić wedle potrzeby. Do podłączenia z urządzeniami mobilnymi służy Bluetooth 5.0 z obsługą kodeków AAC oraz aptX HD, pozwalający na streaming muzyki w wysokiej jakości, np. ze Spotify, Apple Music czy YouTube. BOOMSTER 4 wspiera też funkcję Multipoint, czyli równoczesne połączenie dwóch smartfonów. Dzięki funkcji Party Link Stereo użytkownik może bezprzewodowo połączyć dwa urządzenia BOOMSTER 4 jako zestaw stereo, uzyskując jeszcze potężniejsze efekty brzmieniowe.

Obudowa odporna na zachlapanie i deszcz zgodnie z normą IPX5. Zintegrowany uchwyt sprawia, że głośnik można łatwo przenosić. W razie potrzeby dostępna jest także opcjonalna torba transportowa.

Na jednym ładowaniu (bateria 7500 mAh) nowy BOOMSTER 4 zapewnia do 23 godzin pracy przy średnim poziomie głośności i wspiera szybkie ładowanie 45 W przez złącze USB-C. Możliwe jest również zasilanie sieciowe.