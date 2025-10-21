Sprzęt

Teufel BOOMSTER 4: potężny głośnik z aptX HD i radiem DAB+

Teufel wprowadza BOOMSTER 4, nowy głośnik Bluetooth połączony z radiem DAB+. Producent ulepszył niemal każdy aspekt flagowego modelu – od czasu pracy na baterii, przez obsługę aptX HD, po funkcje pozwalające na jeszcze szersze wykorzystanie sprzętu zarówno w domu, jak i na zewnątrz.​

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 15:19
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Teufel BOOMSTER 4: potężny głośnik z aptX HD i radiem DAB+

Czwarta odsłona BOOMSTERA korzysta z systemu stereo 2.1 z technologią Dynamore, dzięki czemu – jak obiecuje producent – scena dźwiękowa jest szeroka, a brzmienie szczegółowe i dynamiczne. Na konstrukcję składa się trójdrożny układ głośników: zintegrowany subwoofer 110 mm z dwoma pasywnymi membranami basowymi, dwa głośniki wysokotonowe 20 mm oraz dwa średniotonowe 65 mm.

Dalsza część tekstu pod wideo
Teufel BOOMSTER 4: potężny głośnik z aptX HD i radiem DAB+

Całość zapewnia moc wyjściową 42 W i pasmo przenoszenia 44-20000 Hz. Teufel  wprowadził też nową. 32-stopniową skalę głośności, co umożliwi bardziej precyzyjną regulację, przewyższając poprzednią generację z 16 stopniami.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Głośnik mobilny GUESS Speaker Mini Szary
Głośnik mobilny GUESS Speaker Mini Szary
125.2 zł
0 zł - najniższa cena
Kup teraz 125.2 zł
Głośnik mobilny EDIFIER MP85 Biały
Głośnik mobilny EDIFIER MP85 Biały
0 zł
68.08 zł - najniższa cena
Kup teraz 68.08 zł
Głośnik mobilny BANG & OLUFSEN Beosound Explore Czarny
Głośnik mobilny BANG & OLUFSEN Beosound Explore Czarny
0 zł
757.41 zł - najniższa cena
Kup teraz 757.41 zł
Advertisement
Teufel BOOMSTER 4: potężny głośnik z aptX HD i radiem DAB+

Głośnik jest wyposażony w radio DAB+ i FM-RDS, z możliwością szybkiego wyboru stacji dzięki sześciu przyciskom na pilocie. Producent zadbał także o komfort – wysuwana antena teleskopowa poprawia odbiór, a wyświetlacz można przyciemnić wedle potrzeby. Do podłączenia z urządzeniami mobilnymi służy Bluetooth 5.0 z obsługą kodeków AAC oraz aptX HD, pozwalający na streaming muzyki w wysokiej jakości, np. ze Spotify, Apple Music czy YouTube. BOOMSTER 4 wspiera też funkcję Multipoint, czyli równoczesne połączenie dwóch smartfonów. Dzięki funkcji Party Link Stereo użytkownik może bezprzewodowo połączyć dwa urządzenia BOOMSTER 4 jako zestaw stereo, uzyskując jeszcze potężniejsze efekty brzmieniowe.

Teufel BOOMSTER 4: potężny głośnik z aptX HD i radiem DAB+

Obudowa odporna na zachlapanie i deszcz zgodnie z normą IPX5. Zintegrowany uchwyt sprawia, że głośnik można łatwo przenosić. W razie potrzeby dostępna jest także opcjonalna torba transportowa. 

Na jednym ładowaniu (bateria 7500 mAh) nowy BOOMSTER 4 zapewnia do 23 godzin pracy przy średnim poziomie głośności i wspiera szybkie ładowanie 45 W przez złącze USB-C. Możliwe jest również zasilanie sieciowe. 

Teufel BOOMSTER 4: potężny głośnik z aptX HD i radiem DAB+

Do wyboru są trzy wersje kolorystyczne: czarna Night Black, szary Moon Grey oraz zielony Mint Green, z których dwie ostatnie są nowościami w serii. W ofercie na start głośnik dostępny jest w sklepie internetowym Teufel z 16-procentowym rabatem, w cenie 1299 zł.​ Standardowa cena wyniesie później 1549 zł.

Zobacz: Teufel Rockster Cross 2. Jak zagra, to nie usiedzisz (test)

Image
telepolis
teufel głośnik bluetooth Teufel BOOMSTER 4
Zródła zdjęć: Teufel
Źródła tekstu: Teufel