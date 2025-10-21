Instagram z taką zmianą, która będzie widoczna dla wszystkich

Wydało się, że interesują nas tylko Rolki i DM

Chodzi o zmianę w interfejsie, w której Rolki oraz Wiadomości DM zostały przeniesione na drugą i trzecią kartę w dolnym pasku nawigacji. To umożliwia dość płynne i intuicyjne przesuwanie się między nimi, co ma uprościć dostęp do najczęściej używanych elementów aplikacji.

Dalsza część tekstu pod wideo

Szef Instagrama, Adam Mosseri twierdzi, że opcja ta zostanie wkrótce udostępniona dla wszystkich użytkowników Instagrama. Zatem, jeśli aktualizujecie aplikację na bieżąco, a jeszcze nie posiadacie nowego wyglądu interfejsu aplikacji oraz komunikatu o zmianach, to możecie być pewni, że wkrótce go zobaczycie.

Pierwsza zakładka to nadal Stories and Feed, Rolki to druga, a Wiadomości Prywatne DM to trzecia. Teraz będzie można przesuwać między kartami palcem. Organizujemy aplikację wokół tego, do czego użytkownicy jej najczęściej używają, czyli do Rolek i DM. Wiem, że przyzwyczajenie do tego typu zmian może zająć trochę czasu, dlatego dajemy możliwość wcześniejszego wypróbowania tej funkcji, zanim ją wprowadzimy globalnie. tłumaczy Adam Mosseri.

Jedno jest pewne, Instagram robi wszystko aby być przystępniejszy dla ludzi. Rolki i DM są obecnie znacznie częściej wykorzystywane niż główny kanał. Dlatego dostosowanie elementów platformy do tych elementów jak najbardziej ma sens.