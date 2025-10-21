Biedronka oddaje sprzęt za 1 zł. Jest jeden warunek
Biedronka odpaliła nową promocję w Internecie. Można w niej zgarnąć drugi produkt za symboliczną złotówkę. Wystarczy spełnić jeden prosty warunek.
Jesień to idealny czas na małe i duże zmiany w domu, a nowa akcja Biedronki Home może w tym pomóc. Sklep internetowy popularnej sieci wystartował z promocją, która pozwala sporo zaoszczędzić. Jej zasady są banalnie proste.
Wystarczy wybrać dwa spośród produktów objętych promocją. Po dodaniu ich do koszyka, system automatycznie obniży cenę tańszego z nich do 1 złotego. Jeśli oba produkty kosztują tyle samo, rabat naliczy się na jeden z nich. Może to być świetna okazja, by kupić coś w parze i nie nadwyrężać portfela.
Co można upolować?
Lista produktów objętych akcją obejmuje 24 pozycje. Nie ma tu przypadkowości. Na liście znajdziemy głównie elektronikę użytkową. Można w ten sposób dobrać na przykład głośnik bezprzewodowy i słuchawki nauszne, płacąc za tańszy z tych sprzętów tylko złotówkę. W ofercie są też powerbanki, smartfony, smartwatche czy projektory.
Wszystkie sprzęty objęte promocją widać na poniższych grafikach. Z promocji można skorzystać na stronie Biedronki Home.
Biedronka Home obiecuje:
- bezpieczne płatności z PAYU,
- dostawę w 1-3 dni robocze,
- 60 dni na zwrot dla zalogowanych klientów,
- gwarancję jakości,
- dostęp do programu lojalnościowego Moja Biedronka.