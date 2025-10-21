Sora zacznie dbać o prywatność w filmach, ale nie o Twoją

I to nie koniecznie filmy z osobami wygenerowanymi przez samą AI, a z wizerunkami prawdziwych ludzi. Nic więc dziwnego, że zaczęły się pojawiać treści prezentujące konkretne osoby w sytuacjach wstydliwych, intymnych lub upokarzających. Jeszcze mniej dziwne jest to, że wściekli ludzie ruszyli do OpenAI, czyli twórców AI Sora, z pretensjami. To zaś postanowiło zareagować, chroniąc prywatność i dobre imię. Tyle że ani Twoje, ani moje.

Sora zadba o prywatność tych, którzy mają dość pieniędzy, żeby o nią zadbać

OpenAI wraz z Gildią Aktorów Ekranowych – Amerykańską Federacją Artystów Telewizyjnych i Radiowych (SAG-AFTRA) ogłosiło, że osoby publiczne i celebryci, którzy nie wyrażą na to zgody nie pojawią się w treściach generowanych przez Sora. Tym samym nie tyle będą mogli oni zablokować swój udział, ile wręcz domyślnie uznawane jest, że jej nie wyrazili.