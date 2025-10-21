500 zł wraca do portfela. Ruszyła jesienna ofensywa cenowa

Smartfon dla graczy z rabatem

Masz dość jesiennej chandry, a wirtualne grzybobranie nie przynosi już frajdy? RedMagic postanowił osłodzić ten czas i ogłosił promocję, w której trudno nie znaleźć czegoś dla siebie. Producent mocno tnie ceny swojego sprzętu dla graczy.

Największą gwiazdą wyprzedaży jest smartfon RedMagic 9S Pro 5G. Wariant z 12 GB RAM-u i 256 GB pamięci na dane został przeceniony o 500 złotych. Teraz można go kupić za 2999 zł w kolorach Frost i Sleet. Co dostajemy w tej cenie? Prawdziwą bestię wydajności, czyli procesor Snapdragon 8 Gen 3. Do tego dochodzi potężna bateria o pojemności 6500 mAh i świetny ekran 6,8 cala z odświeżaniem 120 Hz. Jeśli to dla kogoś za mało, w promocji jest też mocniejsza wersja Cyclone (16/512 GB) za niecałe 4 tysiące złotych.

Nubia RedMagic 9S Pro 0 opinii Nubia RedMagic 9S Pro 0 opinii Ekran 6.80" AMOLED Pamięć RAM 16 GB Procesor 3.4 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 6500mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Nie tylko smartfony

RedMagic nie zapomniał o akcesoriach, które potrafią całkowicie odmienić rozgrywkę. Na liście przecenionych produktów znalazły się kontrolery Shadow Blade Handle i Shadow Blade Handle 2. Ich ceny spadły nawet o 100 złotych i wynoszą teraz odpowiednio 299 zł i 359 zł. Te gadżety błyskawicznie zmieniają telefon w przenośną konsolę. Stabilne połączenie przez USB-C eliminuje opóźnienia, a precyzyjne triggery z czujnikiem Halla powinny wytrzymać miliony kliknięć.

Na tym jednak nie koniec. Świetną okazją mogą być słuchawki RedMagic MagicSound Earphones. Niezależnie od tego, czy wybierzesz wersję ze złączem USB-C, czy klasycznym jackiem 3,5 mm, zapłacisz za nie o połowę mniej. Cena spadła do symbolicznych 49 złotych. A jeśli Twoim urządzeniom brakuje energii, w promocji czeka też potężna ładowarka RedMagic DAO 150W GaN za 799 zł oraz dedykowany, żółty kabel USB-C 6A w cenie 49 zł.