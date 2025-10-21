Aplikacje

Opera odpala nowe funkcje. Twoja przeglądarka zyska supermoc

Walka na rynku przeglądarek internetowych nabiera rumieńców. Opera właśnie pokazała nową, potężną funkcję AI. Ma szansę zostawić konkurencję daleko w tyle.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 12:05
0
Nowy agent w Operze

Opera dodaje kolejny potężny element do swojej eksperymentalnej przeglądarki AI, Opera Neon. To agent o nazwie ODRA (Opera Deep Research Agent), który ma zrewolucjonizować sposób, w jaki szukamy informacji. To już czwarty wyspecjalizowany pomocnik wbudowany w program.

Nowy agent został zaprojektowany do przeprowadzania skomplikowanych analiz. Silnik AI Opery nie jest przywiązany do jednego modelu językowego. Dzięki temu może łączyć siłę różnych technologii, takich jak Gemini i GPT, by dać jak najlepszą odpowiedź.

Jak zapewnia producent, ODRA nie jest zwykłym chatbotem. To narzędzie do głębokiego rozeznania tematu. Według testów porównawczych, jego skuteczność ustępuje tylko potężnemu Gemini 2.5 Pro. Testy te obejmowały 100 zadań badawczych na poziomie doktoranckim, co pokazuje skalę możliwości nowego agenta.

To dopiero początek. Nadchodzi Symfonia

Wprowadzenie ODRA to tylko część większego planu. Do tej pory w Opera Neon działało trzech agentów: Chat (do rozmów), Make (do tworzenia) i Do (do wykonywania zadań). Teraz dołącza do nich ODRA. Wkrótce jednak użytkownik nie będzie musiał się zastanawiać, którego z nich wybrać. Opera pracuje nad warstwą koordynującą o nazwie kodowej Symphony.

Symphony ma być inteligentnym dyrygentem dla wszystkich agentów. Zamiast zmuszać użytkownika do wyboru, system sam zrozumie zapytanie i skieruje je do odpowiedniego agenta lub połączy siły kilku z nich. Z czasem przeglądarka nauczy się naszych preferencji i stylu pracy. Będzie wiedziała, kiedy działać samodzielnie, a kiedy poprosić nas o zgodę.

Koncepcja, którą rozwijamy, nosi kryptonim Symphony - to warstwa koordynująca, która całkowicie odmieni sposób, w jaki nasi użytkownicy współpracują z wieloma agentami AI. Zamiast wymagać od użytkowników indywidualnego wyboru danego agenta, tworzymy zunifikowaną warstwę inteligencji, w która wspomaga zarządzanie wszystkimi agentami.

Nie chodzi tu jedynie o wyeliminowanie bałaganu – to prawdziwe wzmocnienie ludzkiego potencjału. Mając pięćdziesiąt wyspecjalizowanych agentów na wyciągnięcie ręki, nie musimy zapamiętywać ich funkcji. Wystarczy, że powiemy, czego chcemy, a system sam zaaranżuje resztę.

Krystian Kolondra, EVP Browsers, Opera

Opera Neon od początku była tworzona z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach. To narzędzie premium, dostępne w ramach subskrypcji, które oferuje dostęp do najnowszych technologii. Niedawno wprowadzono do niej wsparcie dla generatora wideo SORA 2 firmy OpenAI oraz modelu Nano Banana Google'a. Wkrótce do tej listy dołączy także Veo 3.1. Wygląda na to, że Opera chce stworzyć nie przeglądarkę, a prawdziwe centrum dowodzenia w sieci.

Opera sztuczna inteligencja przeglądarki internetowe ChatGPT Odra Google Gemini Opera Neon Opera nowe funkcje
Zródła zdjęć: JarTee / Shutterstock.com, Opera
Źródła tekstu: Opera