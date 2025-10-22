Podjadasz śmieciowe jedzenie? Koniecznie potem wykonaj jedną czynność
Ćwiczenia fizyczne, w szczególności bieganie, są nieocenione, jeśli chodzi o nasze zdrowie. Mogą odwrócić wiele depresyjnych i hormonalnych skutków niezdrowej diety, opartej na jedzeniu śmieciowym.
Podjadasz śmieciowe jedzenie? Lepiej dużo biegaj
Nowe badania ujawniają, że ćwiczenia fizyczne przeciwdziałają szkodliwym dla nastroju skutkom diety. Wszystko za sprawą specyficznego działania mechanizmów jelitowych i hormonalnych. Szczególnie bieganie przywraca metabolity, które są odpowiedzialne za nasz dobrostan psychiczny. Ale to nie wszystko - bieganie równoważy także kluczowe hormony, takie jak insulina i leptyna.
Jesteśmy tym, co jemy
Niewłaściwa dieta ogranicza zdolność mózgu do generowania nowych neuronów, co jest dowodem na to, że dieta ma ogromne znaczenie dla pełnego rozwoju mózgu.
Naukowcy z University College Cork, pod kierownictwem profesor Yvonne Nolan, odkryli specyficzne procesy metaboliczne, które wyjaśniają, w jaki sposób ćwiczenia fizyczne pomagają niwelować szkodliwe skutki behawioralne spożywania jedzenia "w stylu zachodnim". Badanie, przeprowadzone na szczurach, opublikowane zostało 21 października w czasopiśmie "Brain Medicine".
Badania pokazują, że dobrowolne bieganie może redukować zachowania depresyjne wywołane, bogatą w tłuszcz oraz cukry, dietą. Odkrycie to dostarcza wielu cennych informacji na temat tego, jak nawyki związane ze stylem życia, mogą być wykorzystywane do wspierania dobrego samopoczucia. Szczególnie, że żyjemy w czasach, kiedy żywność przetworzona jest właściwie na wyciągnięcie ręki.