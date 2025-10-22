100 W, 60 000 mAh i cena 299 zł. Dzisiejsza promocja w x-kom pozamiatała

Canyon OnPower 610, bo o nim mowa to sprzęt, który może okazać się niezwykle użyteczny i w podróży i podczas blackoutu. Jest też przy okazji dość drogim urządzeniem, ponieważ kosztuje normalnie około 500 zł. Jednak dziś w promocji x-kom do 22:00, lub wyczerpania zapasów możecie kupić go za jedyne 299 zł. A zapasy są spore, ponieważ w momencie pisania tekstu zostało 491 sztuk.

Canyon OnPower 610

Sam powerbank oferuje 60 000 mAh, czyli 222 Wh pojemności, oraz do 100 W mocy. Mamy też dwa porty USB-C, z których każdy może dać po 100 W, jeden port USB-C 15 W, a także port USB-A 30 W i dwa porty USB-A po 15 W. Łącznie więc możemy nim ładować do 6 urządzeń. Rzecz jasna jak na powerbank, to jest to sprzęt klasy ciężkiej i waży 1360 gramów. Czyli jednocześnie znacznie mniej, od stacji ładowania. A wszystko to za 299 zł.